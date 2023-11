Lubicie składane smartfony? To szykujcie się na 2024 rok

2023 rok był dla składanych smartfonów naprawdę udanym okresem. A wygląda na to, że w 2024 roku producenci nie zamierzają zwalniać tempa. Dzisiejszymi bohaterami zakulisowych informacji są Huawei, Samsung oraz Honor.

Smartfon podwójnie składany

Obecnie najbardziej rozpowszechnione konstrukcje w składanych smartfonach to „klapka” (Samsung Galaxy Z Flip) i „książka” (Galaxy Z Fold). Huawei i Honor eksperymentowali jeszcze z czymś, co nazywam „wywijańcem”, czyli z ekranem składanym na plecy urządzenia – świeżynką w tej kategorii jest Honor V Purse

Na targach elektroniki użytkowej, gdzie producenci lubią pochwalić się tym, nad czym pracują ich inżynierowie i inżynierki pojawia się jeszcze jedna, póki co dość ogólna grupa „składaków” – smartfony z dwoma zestawami zawiasów. Przykładem takich konceptów jest m.in. Samsung Flex S czy Flex G. Niewykluczone, że to nie Korea, a Chiny będą domem pierwszego, podwójnie składanego urządzenia.

HONOR V Purse (źródło: HONOR)

Serwis TrendForce, powołując się na raporty od osób zakorzenionych w branży, twierdzi, że Huawei jest na dobrej drodze, aby do marca 2024 roku zaprezentować smartfon z dwoma zestawami zawiasów, wyprzedzając przy tym Samsunga.

Z jednej strony pokazuje to, jak mocno wciąż zależy firmie na tym, aby wokół marki wciąż „coś się działo”. Z drugiej strony, palma pierwszeństwa w rękach Huawei niewiele zmieni w układzie sił na świecie – sankcje ze strony USA wciąż silnie ograniczają pozycję Chińczyków i nawet smartfon z trzema zawiasami i chipsetem wyprzedzającym konkurencję o lata świetlne nic by nie zmienił. Niemniej czekam na pierwsze informacje – kto wie, może Huawei postanowi skorzystać z pomocy fanów na całym świecie i rynkowa prezencja smartfona z dwoma zawiasami nie ograniczy się tylko do Chin.

Wyświetlacz Flex Hybrid, który oprócz składania z jednej strony, może być rozwinięty z drugiej (źródło: Samsung)

Seria Galaxy Z dla mas

Artykuł TrendForce przekazuje również nieco dobrych wieści dla fanów Samsunga. Powołując się na osobę związaną z łańcuchem dostaw, która analizuje aktywność w tym segmencie, tekst sugeruje, że w przyszłym roku możemy zobaczyć nową serię składanych smartfonów producenta. Zamiast jednak wyruszać w nieznany teren, koreański gigant może zaproponować coś, co znamy i lubimy, jednak tym razem nie zaoferuje topowej specyfikacji.

Innymi słowy – jest szansa, że Samsung w 2024 roku pokaże składanego smartfona o bardziej budżetowych parametrach i z niższą ceną na start. Gdybym miał wróżyć ze szklanej kuli, byłby to model wzorowany na serii Flip. Powody są dwa.

Samsung Galaxy Z Flip 5 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Pierwszy – seria „z klapką” jest tańsza, a firmie może chodzić bardziej o zachęcenie nowych użytkowników zamiast o wprowadzenie czegoś „pomiędzy” serią kosztującą od 5,5 tys. złotych a tą, gdzie cena na metkach przy urządzeniu zaczyna się od 8799 złotych.

Drugi – w tym roku widzieliśmy podobny ruch u konkurencji. Motorola wydała bowiem flagowy model Razr 40 Ultra, któremu towarzyszył bardziej kompromisowy Razr 40. Analogiczny ruch ze strony Samsunga nie byłby zatem czymś dziwnym i nietypowym na rynku.

Honorowa ofensywa

Ostatnia porcja zakulisowych informacji o składanych smartfonach na 2024 rok odnosi się do marki Honor. Tym razem zamiast raportów, informatorem jest Digital Chat Station. Z wpisu na Weibo poznaliśmy pewien szczegół dotyczący Honora Magic Flip – pierwszego smartfona marki z klapkową konstrukcją.

HONOR Magic V2 (źródło: HONOR)

Chodzi o zastosowane baterie. Według DCS, nowinka w ofercie firmy otrzyma dwa akumulatory. Pierwszy będzie mógł pochwalić się pojemnością rzędu 2420 mAh, drugi dorzuci do tego 1980 mAh co łącznie da zestaw 4500 mAh. W ramach przypomnienia – Samsung Galaxy Z Flip 5 otrzymał akumulatory o łącznej pojemności 3700 mAh, a Motorola razr 40 Ultra – 3800 mAh. Z pewnością dodatkowe 700-800 mAh poprawi czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu.

Dodatkowo, Digital Chat Station wspomniał o obecności komunikacji satelitarnej i jeszcze dwóch modelach w gamie Honora. O ile następca Magic V2 nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem, o tyle ciekawy jest fragment o smartfonie z ekranem wywijanym na zewnątrz. Wychodzi bowiem na to, że Magic V Purse doczeka się następcy i nie jest to jednorazowy wyskok ze strony firmy.

Wszystko wskazuje więc na to, że rynek składanych smartfonów nigdzie się nie wybiera i będzie tylko ciekawiej. Więcej modeli, w tym budżetowych, i innowacje będą przyciągały coraz więcej klientów, a ceny będą coraz bardziej przystępne. Same zalety.