Allegro udostępniło aplikację na Apple Watch. Może się przydać

Smartwatche sprawiają, że nie zawsze musimy sięgać po smartfon, choć nie każdy zegarek zapewnia tak samo bogatą funkcjonalność. Apple Watch jednak tak, a teraz jeszcze większą, gdyż można pobrać na niego aplikację Allegro.

Aplikacja Allegro dostępna na Apple Watch

Jeżeli pomyśleliście lub wręcz mieliście nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli przeglądać oferty i robić zakupy na Allegro bezpośrednio z poziomu smartwatcha, to niestety nie. Trudno jednak tego żałować, ponieważ na tak małym ekranie byłoby to wyjątkowo niewygodne. Do czego zatem przyda się Wam aplikacja najpopularniejszej platformy e-commerce w Polsce na Apple Watchach?

Do odbioru przesyłek. W programie na smartwatche Apple użytkownicy będą mogli bowiem zobaczyć wszystkie informacje o swoich przesyłkach oraz ich statusy i dzięki temu wygodnie je odebrać zdalnie (wyłącznie z automatów paczkowych Allegro One Box) albo za pomocą kodu odbioru bądź kodu QR. W ostatnich dwóch przypadkach będzie to możliwe we wszystkich automatach paczkowych i punktach odbioru, jeśli umożliwiają odbiór w ten sposób.

źródło: Allegro

Ponadto w przypadku odbioru przesyłki z automatu One Box, po wybraniu opcji Otwórz zdalnie, na ekranie zostanie wyświetlony kolor, jakim oznaczono skrytkę, w której umieszczono paczkę do odbioru.

Aplikacja na Apple Watche powiadomi również za pomocą wibracji o udanym zakupie lub takim, który nie doszedł do skutku (na przykład z powodu nieudanej płatności). Domyślnie wibracje i dźwięki (ten ostatni odtwarza się po otwarciu programu) są wyłączone w godzinach od 21:00 do 7:00, ale można je wyłączyć na stałe w Ustawieniach w sekcji Dźwięki i haptyka. Nie będą one też emitowane, gdy w smartfonie aktywowano tryb cichy.

Jak pobrać aplikację Allegro na Apple Watch?

Jeżeli posiadacie już aplikację Allegro na swoim iPhone’ie, to automatycznie zainstaluje się ona na Waszym smartwatchu najpóźniej do 13 listopada 2023 roku. Jeśli chcecie mieć ją wcześniej, pobierzcie ją z App Store. Program na smartwatche Apple jest dostępny w pięciu językach: polskim, angielskim, czeskim, ukraińskim i słowackim.