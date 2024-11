Składane smartfony już nie robią furory? Raport ujawnia spadki

Firma Counterpoint Research opublikowała raport podsumowujący globalne dostawy składanych smartfonów w trzecim kwartale 2024 roku. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, poziom dystrybucji takich urządzeń nie rośnie. W dużej mierze jednak odpowiada za to jeden producent.

Składane smartfony zaliczają spadek popularności

Ciągnąca się od sześciu kwartałów seria nieustannego wzrostu została przerwana. W trzecim kwartale 2024 roku składane smartfony odnotowały pierwszy w swojej historii spadek zainteresowania w skali globalnej. Wprawdzie dostaw tego typu urządzeń było tylko o 1% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, to jednak wskaźnik jest czerwony.

W utrzymaniu dobrej passy nie pomogły nawet ostatnie gorące premiery. Mam tu na myśli przede wszystkim model Huawei Mate XT, a więc pierwszy podwójnie składany smartfon na rynku oraz Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, czyli najsmuklejszy składak w ofercie koreańskiego producenta. Być może wynika to z faktu, że to, co najbardziej innowacyjne, pozostaje zamknięte w obrębie granic Chin czy też właśnie Korei Południowej.

Samsung to król składaków. Choć tylko jemu w TOP 5 zmalało

Skoro już przy tym jesteśmy, to warto odnotować, że firma Counterpoint Research opublikowała także wykres popularności poszczególnych producentów składanych smartfonów. Liderem pozostaje Samsung, do którego wciąż należy ponad połowa rynku – mimo że zaliczył spadek o 21%. Na drugim miejscu – też bez zaskoczenia – plasuje się Huawei, którego kawałek tortu zwiększył się o 23% – do poziomu 15%.

Na trzecim miejscu – z udziałem wynoszącym 10% i wzrostem aż o 121% – uplasował się Honor. Jeszcze większe wzrosty odnotowały domykające pierwszą piątkę firmy Motorola i Xiaomi – odpowiednio o 164% i 185%. Obaj producenci mają ponad 5% udziału na rynku smartfonów ze składanymi wyświetlaczami. Zupełnie to jednak nie dziwi – przede wszystkim ze względu na efektowne modele z rodziny Motorola Razr 50 oraz mający mniej niż 10 mm grubości Honor Magic V3.

O 33% zmalało natomiast znaczenie pozostałych producentów. To może zastanawiać, szczególnie że coraz większa ich liczba stawia odważniejsze kroki w tym sektorze.