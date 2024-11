Prawie Pokemony w PlayStation Plus na grudzień. I nie tylko!

Sony pokazało, jakie gry trafią do PlayStation Plus w grudniu. Wśród trzech tytułów, które zawitają do abonamentu, znalazło się m.in. Temtem, czyli swego rodzaju „prawie pokemony”. W co jeszcze będą mogli zagrać posiadacze abonamentu?

Temtem w PlayStation Plus

Każdego miesiąca Sony dodaje nowe gry do abonamentu PlayStation Plus. Raz są to ciekawsze tytuły, a innym razem totalna nuda. Tym razem jednak gamingowy gigant stanął na wysokości zadania i zaserwował nam dwa bardzo fajne tytuły. Jednym z nich jest Temtem, czyli „prawie pokemony”. Produkcja Crema, wydana przez Humble Games, zadebiutowała na PC, Nintendo Switch i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X 6 września 2022 roku. Od tego czasu zyskała na popularności i podbiła serca fanów.

Temtem to MMORGP osadzone w klimatach Pokemonów. Czerpie garściami z tego kultowego uniwersum, a jako gracz wcielamy się w rolę hodowcy i trenera stworków. Przemierzając świat stajemy do walki z innymi trenerami. Do zwiedzenia mamy aż sześć wysp, które różnią się od siebie klimatem oraz zamieszkiwanymi przez nie stworami. W grze jest już ponad 150 stworków do trenowania. Jeżeli wcześniej nie mieliście okazji sprawdzić tego tytułu, a macie PlayStation Plus, to zdecydowanie warto dać mu szansę.

Dostępny będzie w abonamencie od 3 grudnia.

It Takes Two w PS Plus

Do abonamentu PlayStation Plus zawitało również It Takes Two, czyli świetna gra kooperacyjna, idealna dla par. Jeżeli szukałeś czegoś, w co mógłbyś zagrać ze swoją drugą połówką, trudno o lepszy wybór (chociaż ostrzegam, że gra wymaga dużej dozy cierpliwości, zaufajcie mi).

Produkcja studia Hazelight została wydana 26 marca 2021 roku i trafiła na konsole PlayStation 4/5, Xbox One i Series X/S oraz na PC. Z miejsca podbiła serca graczy lubiących co-opy. Jeden gracz wciela się w rolę jednego małżonka, a drugi drugiego i razem muszą rozwiązać łamigłówki oraz przejść przez kolejne platformy.

Gra dostępna będzie od 3 grudnia.

Tego samego dnia do abonamentu zawita również Aliens: Dark Descent. Ten RPG trafił na konsole starej i obecnej generacji oraz PC 20 czerwca 2023 roku. Producentem jest Tindalos Interactive, które ma na koncie również m.in. Stellar Impact czy Battlefleet Gohtic Armada. Wracając jednak do Aliens: Dark Descent, jest to taktyczna gra z widokiem izometrycznym, gdzie musimy dowodzić oddziałem żołnierzy i walczyć z falami wrogów.

To co, w co będziecie się zagrywać?