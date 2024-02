Intercity pomoże odzyskać bagaż, który zapomniałeś wziąć z pociągu

Mam wrażenie, że liczbę parasoli, czapek, rękawiczek i szalików, które przez lata zostawiłem w środkach komunikacji publicznej, mógłbym już wyrażać dwucyfrowo. PKP Intercity oferuje pomoc dla takich zapominalskich.

Zagubiony bagaż w Intercity – czy to problem?

„Całe życie jeżdżę pociągami i jeszcze nigdy nic nie zgubiłem” – jeśli możesz podpisać się pod tym zdaniem, to gratuluję! Nie wszyscy jednak są w stanie wydać tak śmiałą deklarację. Jak podaje strona intercity.pl, w samym 2023 roku pasażerowie PKP Intercity zostawili łącznie ponad 13 tys. przedmiotów w pociągach przewoźnika.

Do najczęściej powtarzających się rzeczy, o jakich zapomina się podczas opuszczania wagonów należy mała elektronika, np. ładowarki do telefonów czy laptopów, telefony czy właśnie laptopy, kluczyki do samochodu, części garderoby: czapki, rękawiczki czy marynarki, okulary, portfele, a także parasole. Często znajdywane są także torebki z żywnością i zabawki. Czasem trafiają się i bardziej nietypowe przedmioty: maty do ćwiczeń, pudełka na płyty DVD, routery, czytniki e-booków, kalendarze, czy akcesoria dla kota.

Do tej pory pracownicy obsługi pociągu, którzy znajdowali pozostawione w przedziałach przedmioty, przekazywali je do wyznaczonych punktów. Można było je namierzyć dzięki skontaktowaniu się z Infolinią PKP Intercity lub jednym z punktów rzeczy znalezionych. Nadal można posługiwać się tą drogą poszukiwań, ale uruchomiono znacznie wygodniejszy sposób.

Wykaz rzeczy znalezionych online

Od początku lutego rejestrowanie rzeczy znalezionych w pociągach PKP Intercity prowadzone jest w wersji elektronicznej, a informacje o nich publikowane są automatycznie na stronie intercity.pl w zakładce Obsługa Pasażerów -> Odbiór zagubionego bagażu. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

Dzięki wprowadzonym zmianom możemy, znając relację pociągu lub jego numer, precyzyjnie przeszukać rejestry Intercity i zweryfikować, czy obsługa znalazła naszą zgubę. W celu ustalenia miejsca zdeponowania przedmiotu należy skontaktować się z dowolnie wybranym punktem rzeczy znalezionych. Ich lista oraz telefony kontaktowe opublikowane są na tej samej stronie wsparcia podróżnych.

Kiedy potwierdzimy już, że poszukiwana przez nas rzecz trafiła do jednego z takich punktów, trzeba odebrać ją w ciągu 3 dni od daty zdeponowania. Odpowiednie biura znajdują się w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Szczecinie, Kołobrzegu, Bydgoszczy, Olsztynie i Wrocławiu.