Te błędy Polaków to plaga w internecie

Polacy sporo piszą w internecie. Niestety nierzadko z błędami. Które z nich powtarzają się najczęściej? Odpowiedź przynosi najnowszy raport o kondycji polskiej ortografii.

Jakie błędy popełniamy w internecie najczęściej?

21 lutego świętujemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To dobry moment, by pochylić się nad opublikowanym w tym tygodniu raportem o kondycji polskiej ortografii w internecie. Jak co roku zespoły marek Nadwyraz.com i Polszczyzna.pl przeanalizowały najczęściej popełniane błędy przez polskich internautów i podzieliły się wnioskami w postaci takiego właśnie zestawienia.

Podstawowy wniosek z raportu nie napawa optymizmem: świadomość językowa wśród Polaków utrzymuje się na podobnym poziomie i nie zachodzą w niej znaczące zmiany. Nadal powtarzamy te same błędy, które niechlubnie pojawiają się na licznych stronach i w portalach internetowych – napisali autorzy badania. Na potrzeby najnowszej edycji przeanalizowali ponad 3,3 mln błędów we wpisach i komentarzach opublikowanych w serwisach typu Facebook, X, Wykop, YouTube czy TikTok oraz wielu stronach WWW różnego rodzaju.

Naprawdę nie wiemy, jak pisać na pewno. A w ogóle to już w ogóle

Przejdźmy do konkretów. Niechlubne podium prezentuje się dokładnie tak samo jak rok i dwa lata temu. W 2023 roku najczęściej popełniane błędy w internecie to: napewno (które powinniśmy pisać rozdzielnie) oraz na prawdę (w którym to z kolei poprawna jest pisownia łączna). Niemałe trudności sprawia nam też w ogóle, które zapisujemy albo jako wogóle, albo nawet wogule.

Nie radzimy sobie także z na razie, na co dzień, poza tym i co najmniej. Nie wiem chcemy pisać łącznie, a wyzywając innych od złodziei, na siłę wciskamy literkę „j” tuż przed końcem wyrazu. Problematyczne jest też in vitro, które w rankingu znajduje się po raz pierwszy, a które nierzadko zapisujemy bez spacji. Tuż za pierwszą dziesiątką uplasowały się takie perełki jak wziąść, na przeciwko, z przed i zprzed, bende oraz pod rząd (w tym ostatnim przykładzie pod względem ortografii wprawdzie wszystko gra, ale poprawną formą jest jednak z rzędu).

Pomimo dostępu do informacji i narzędzi wspierających poprawność świadomość językowa użytkowników polskiego internetu niekoniecznie idzie w kierunku oczekiwanego postępu. Nieustająca obecność błędów, zwłaszcza tych dotyczących pisowni łącznej i rozłącznej, oznacza konieczność intensyfikacji działań edukacyjnych mających na celu podniesienie kompetencji językowych w przestrzeni internetowej. Nadwyraz.com

Pełna lista 50 najczęstszych błędów językowych w Internecie w 2023 roku

Poniżej przedstawiamy pełną listę 50 najczęściej popełnianych błędów językowych w Internecie. W nawiasie znajduje się poprawna forma.

napewno (na pewno), na prawdę (naprawdę), wogóle / wogule (w ogóle), narazie (na razie), na codzień / nacodzień (na co dzień), po za tym / pozatym (poza tym), conajmniej (co najmniej), niewiem (nie wiem), złodzieji (złodziei), invitro (in vitro), wziąść (wziąć), na przeciwko / na przeciw (naprzeciwko / naprzeciw), z przed / zprzed (sprzed), bende (będę), pod rząd (z rzędu), jusz (już), orginalny (oryginalny), żądzić (rządzić), dlatego bo (dlatego że), okres czasu (okres / czas), dopuki / do póki / do puki (dopóki), spowrotem (z powrotem), apropo / a propo (à propos), muj (mój), nonstop / non-stop (non stop), nota bene (notabene), jaki kolwiek / jaka kolwiek (jakikolwiek / jakakolwiek), przedewszystkim (przede wszystkim), rzaden (żaden), trwać nadal (trwać), na wzajem (nawzajem), puźniej / puźno (później / późno), żygać (rzygać), kartka papieru (kartka), conieco / co nie co (co nieco), muzg (mózg), nie nawidze (nienawidzę), z poza (spoza), ktury (który), ludzią (ludziom), co kolwiek (cokolwiek), doktór / doktur (doktor), komętarz / komętasz (komentarz), nienajlepszy (nie najlepszy), nisz (niż), z tamtąd (stamtąd), w śród (wśród) coniemiara / co nie miara (co niemiara), dziecią (dzieciom), cuż / cusz (cóż).

Który błąd razi Cię w internecie najbardziej?