Z sieci 5G korzysta w Chinach już więcej osób niż jest mieszkańców Polski

Kolejni operatorzy na całym świecie sukcesywnie uruchamiają sieć piątej generacji (od tygodnia mają do niej dostęp klienci Plusa), jednak najszybciej zyskuje ona użytkowników w Chinach. Aktualnie korzysta z niej już więcej osób niż jest mieszkańców Polski.

Sieć 5G w Chinach – liczba użytkowników

5G oficjalnie uruchomiono w Państwie Środka 1 listopada 2019 roku. W ciągu tych kilku miesięcy wykupić pakiet, umożliwiający korzystanie z sieci piątej generacji, zdecydowało się już ponad 50 mln klientów China Mobile. Fakt ten czyni tę sieć największym operatorem 5G na świecie – żaden inny nie może się pochwalić taką bazą użytkowników 5G.

Do tej pory wspomniany telekom zbudował już 12,4 mln stacji bazowych 5G i pokrył zasięgiem sieci piątej 56 miast. Dla porównania, nasi rodzimi operatorzy dysponują co najwyżej kilkunastu tysiącami anten w ogóle (na koniec pierwszego kwartału 2020 roku na przykład T-Mobile 11550, a Play 7965). Do końca 2020 roku China Mobile planuje uruchomić kolejnych ponad 30 mln stacji bazowych w miastach o statusie prefektury (są nimi m.in. Shenzen i Wuhan), a jego celem będzie zapewnienie „narodowego zasięgu, zaawansowanej technologii i dobrej jakości” 5G.

W Polsce na coś podobnego poczekamy kilka lat, choć można mieć nadzieję, że budowa i udostępnienie sieci 5G będzie przebiegać nawet szybciej niż miało to miejsce w przypadku 4G.

Chińczycy bardzo entuzjastycznie podeszli do sieci 5G

Mimo że sieć 5G uruchomiono w Państwie Środka „dopiero” 1 listopada 2019 roku, to mieszkańcy tego kraju już dużo wcześniej zaczęli kupować smartfony z modemami 5G, aby być gotowym na korzystanie z 5G. Według danych IDC, opublikowanych na początku listopada ubiegłego roku, tylko we wrześniu sprzedano ~485 tysięcy kompatybilnych smart-telefonów. Teraz ich sprzedaż prawdopodobnie przyspieszyła, bowiem na rynku pojawiło się już dość sporo tańszych urządzeń – obsługa 5G przestała być cechą ekskluzywną dla high-endów.

Klienci w Chinach mają bardzo duży wybór, jeśli chodzi o pakiety zapewniające dostęp do sieci 5G – najtańsze z paczką 30 GB internetu (prędkość do 500 Mbit/s) kosztują od zaledwie 128 juanów (~80 złotych), natomiast najdroższe z 300 GB transferu (prędkość do 1 Gbit/s) już nawet 599 juanów (~370 złotych).

Nawet na Mount Everest mają już zasięg 5G

