Jaki koronawirus? Play jest praktycznie nie do ruszenia

Przez panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 wielu przedsiębiorców stanęło na skraju bankructwa i może ich uratować jedynie szybkie zniesienie obostrzeń, gdyż pomoc państwa w dużej części przypadków jest niewystarczająca. Play znajduje się jednak w znacznie lepszym położeniu – operator zaskakująco dobrze radzi sobie w tym trudnym czasie.

Jak informuje Play, 2020 rok rozpoczęto „z rozpędem wynikającym z rekordowych wyników osiągniętych w zeszłym roku”. Operator co prawda spowolnił bieżącą działalność handlową, ale jednocześnie skupił się na zapewnieniu ciągłości działania i obsługi klientów. Dzięki poczynionym wysiłkom, klienci nie doświadczyli żadnych zakłóceń w świadczeniu usług.

Wyniki finansowe Play za pierwszy kwartał 2020 roku. Jest lepiej niż można by się było spodziewać

Przychód Play za pierwsze trzy miesiące br. wyniósł 1,744 mld zł i był o 3,5% wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Operator odnotował wzrost przychodów z usług o 7,8% rok do roku. Wyniki popsuła jednak niższa aż o 9,6% względem Q1 2019 sprzedaż towarów, do czego przyczyniła się epidemia koronawirusa SARS-CoV-2.

Skorygowana EBITDA również wzrosła w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku (o 5,3% do 607 mln zł), co odzwierciedla głównie poprawę marży na usługach. Jednocześnie zysk netto spadł o 2,8% rok do roku, do 208 mln złotych.

Play – liczba klientów, stan sieci w Q1 2020

Na koniec pierwszego kwartału 2020 roku Play miał 15,2 mln raportowanych klientów i 12,6 mln aktywnych, co w obu przypadkach oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (o – odpowiednio – 1,1% i 1%).

Play podaje też, że 65,6% wszystkich klientów stanowili ci kontraktowi, a wskaźnik rezygnacji i odejść miał niski i stabilny poziom 0,75%. Średni przychód na klienta (ARPU) w pierwszym kwartale 2020 roku miał wartość 33,8 zł, podczas gdy w segmencie kontraktowanym wzrósł do 39,2 zł.

Play podkreśla również, że pod koniec marca udało się komercyjnie uruchomić ofertę szerokopasmowego internetu stacjonarnego, a rok po udostępnieniu usługi PLAY NOW TV BOX korzysta z niej 47 tysięcy abonentów.

Jeśli natomiast chodzi o infrastrukturę Play, to na koniec marca 2020 roku działało 7965 stacji bazowych, a zasięg LTE osiągnął 98,8% populacji. Do tego ~40% wszystkich (3165) zostało zaktualizowanych do standardu 5G Ready (obejmują one swoim zasięgiem 51% mieszkańców Polski).

Uważnie śledzimy ostatnie wydarzenia dotyczące aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, która miała się rozpocząć pod koniec kwietnia, i w której weźmiemy udział gdy się odbędzie. W międzyczasie kontynuujemy wdrażanie standardu 5G Ready oraz 5G wykorzystujące częstotliwość 2,1 GHz. Play jest gotowy na 5G i będziemy kontynuować realizację naszych ambicje związanych z tą technologią gdy urządzenia klienckie 5G będą dostępne w Polsce – powiedział Jean Marc Harion, Prezes P4.

Źródło: Play