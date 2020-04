Nawet na Mount Evereście mają już 5G. China Mobile zamontowało anteny na wysokości 5800 m

Dostęp do szybkiego internetu to potrzeba leżąca u podstaw piramidy Maslova. Jest jeszcze bardziej paląca, gdy masz zamiar wdrapać się na znany ośmiotysięcznik, a tu trzeba szybko ściągnąć najnowsze odcinki ulubionego serialu. Dobrze więc, że Mount Everest ma już 5G.

Szczyt wszystkiego

Historia szybkiej łączności Mount Everestu ze światem (jakkolwiek dziwnie to brzmi, bo mam wrażenie, że ta góra jest dość mocno z nim połączona) sięga 2010 roku. Był październik, gdy w Base Camp ustawiono anteny 3G, umożliwiając pierwsze połączenie wideo. Kilka miesięcy później za ich pośrednictwem wysłano jednego z pierwszych tweetów nadanych ze szczytu Czomolungmy. Kenton Cool trzymał wtedy w dłoni Samsunga Galaxy SII (którego unboxing także nagrano na szczycie).

Everest summit no 9! 1st tweet from the top of the world thanks to a weak 3G signal & the awesome Samsung Galaxy S2 handset! @samsunguk — Kenton Cool (@KentonCool) May 6, 2011

Technicznie rzecz biorąc jednak, pierwszego tweeta z „dachu świata” wysłał Eric Larsen, 15 listopada 2010 roku. Korzystał on wtedy z telefonu satelitarnego Earthmate PN-60w.

W 2013 roku firma China Mobile postarała się o zamontowanie w Base Camp wieży 4G, dzięki czemu możliwe było przesłanie wideo w HD podczas relacji na żywo. I dochodzimy do daty dzisiejszej, kiedy to ten sam gigant łączności, we współpracy z Huawei, postarał się o zasięg sieci 5G w dwóch obozach na Mount Evereście, na wysokości 5300 i 5800 m n.p.m.

Spróbuj jeszcze wyżej

Kable, które prowadzą do tej odległej stacji bazowej ciągną się przez 177 kilometrów. Dzięki połączeniu z siecią główną, może ona obsługiwać teraz trzy podstacje 5G oraz trzy podstacje 4G. Żeby było to możliwe, do Base Camp trzeba było przytargać osiem ton sprzętu. Ekipa, która tego dokonała liczy 120 osób.

Za odpowiednie działanie stacji odpowiada w sumie 12 osób, pełniących na zmianę dyżury 24/7. Nowe, szybkie łącza są w stanie przesyłać obraz i dźwięk wysokiej jakości, niezależnie od pory dnia.

25 kwietnia China Mobile ma ambicje wyjść jeszcze wyżej i założyć stacje bazowe 5G na wysokości 6 500 m, w Base Camp Advanced. Jeśli ta sztuka się uda, to będzie to najwyższa (hehe) forma poświęcenia dla rozwoju sieci 5G na świecie.

źródło: CGTN przez gizchina, GSMarena

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!