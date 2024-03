Czas na 5.5G. Są już pierwsze smartfony obsługujące nowy standard

Rozwój technologiczny pędzi w zawrotnym tempie, szczególnie w Chinach. Choć w wielu częściach świata wciąż nie działa 5G, w Państwie Środka już przymierzają się do uruchomienia 5.5G. Powstały nawet pierwsze smartfony, które poradzą sobie z obsługą nowego standardu.

5.5G, czyli 5G na sterydach

Podczas gdy wdrażanie 5G w Polsce nabiera tempa, a prędkości osiągane w ramach tej sieci stają się coraz szybsze, w Chinach już teraz doszło do komercyjnej premiery 5.5G – standardu znanego też jako 5GA (to skrót od 5G-Advanced), a technicznie opisywanego jako 3GPP Release 18.

Tak jak sugeruje to nazwa, nie jest to jeszcze nowa generacja łączności bezprzewodowej, ale różnica i tak jest znacząca. Uruchamiający 5.5G operator China Mobile przekonuje o wydajności większej aż o 300% i szybkościach dochodzących do 10 Gb/s (w przypadku pobierania) oraz 1 Gb/s (w przypadku pobierania). Wszystko to przy zachowaniu niskich opóźnień.

China Mobile chce, by jeszcze w tym roku w zasięgu takiej sieci znalazło się 300 miast, począwszy oczywiście od Pekinu, Szanghaju i Kantonu. W tym samym czasie lista urządzeń kompatybilnych z nowym standardem ma zacząć liczyć co najmniej 20 pozycji. I niekoniecznie będą to całkowicie nowe smartfony…

Oppo Find X7 to pierwsze smartfony z 5.5G

Pierwszymi smartfonami na świecie, które oficjalnie obsługują łączność 5.5G, są Oppo Find X7 Ultra oraz podstawowy model Find X7. Chińska premiera tych flagowych urządzeń odbyła się w styczniu tego roku.

Ciekawostką może być fakt, że oba te urządzenia cechują się kompatybilnością z nowym standardem, a to dlatego, że korzystają z różnych procesorów. Podstawowy model bazuje na układzie MediaTek Dimensity 9300, podczas gdy sercem wariantu Ultra jest Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

To też pozwala spodziewać się szerokiej dostępności kompatybilnych urządzeń. Inna sprawa, że smartfony Oppo Find X7 i Find X7 Ultra najprawdopodobniej nie trafią ani do Polski, ani nawet do Europy. I choć ogólnie to duża strata, to jednak w tym kontekście żadna, bo sieci 5,5G też na razie nie uświadczy się poza Państwem Środka.