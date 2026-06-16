Nowy smartfon rodem z Japonii. Podoba mi się

Od czasu do czasu Sharp wypuszcza na rynek kolejne smartfony i nierzadko dość mocno wyróżniają się one na tle chińskiej konkurencji. W ofercie japońskiej marki pojawił się nowy model: Aquos R11, który może się podobać lub nie, ale niezaprzeczalnie prezentuje się oryginalnie.

Sharp Aquos R11 to intrygujący smartfon, choć nie bez wad

Omawianie smartfona zacznijmy jednak od podstaw, a więc specyfikacji. Sercem tego modelu jest wydajny, choć nie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, któremu towarzystwa dotrzymuje 12 GB RAM w formacie LPDDR5X. Wydajność powinna więc być naprawdę niezła. Na pliki czeka 256 GB lub 512 GB pamięci masowej typu UFS 4.1, a akumulator o pojemności 5100 mAh powinien zapewnić cały dzień pracy na jednym ładowaniu, ale raczej niewiele więcej. Rozczarowująca jest również maksymalna moc ładowania, wynosząca 36 W.

Jednym z największych atutów smartfona Sharp Aquos R11 ma być system fotograficzny opracowany we współpracy z firmą Leica. Tworzą go trzy oczka: główne o rozdzielczości 50,3 Mpix (f/1.9), ultraszerokokątne również o rozdzielczości 50,3 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw o rozdzielczości 38,5 Mpix (f/2.4), oferujący 2,9-krotny zoom optyczny.

Sharp Aquos R11 (źródło: Sharp)

Z przodu zainstalowany został kolejny aparat o rozdzielczości 50,3 Mpix (f/2.2). Zabiera on dla siebie kawałek powierzchni 6,5-calowego wyświetlacza Pro IGZO OLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej do 3600 nitów. Otoczony jest ramką o szerokości zaledwie 1,5 mm. Pod tym względem trudno mieć jakieś zastrzeżenia. W kontekście łączności natomiast smartfon Sharp Aquos R11 oferuje 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0

Konstrukcja to mocny atut tego smartfona – ładna, poręczna i wytrzymała

Wymiary urządzenia to 156 × 74 × 8,9 mm, a waga wynosi 195 g. Jest to zatem całkiem poręczny smartfon, a w mojej opinii także bardzo estetyczny. Występuje w trzech kolorach: granatowym (Navy Blue), kremowym (Ivory Yellow) i ceglastym (Terracotta Red). Całość jest pyło- i wodoszczelna w klasach IP68 i IP69.

Sharp Aquos R11 (źródło: Sharp)

Oficjalna, sklepowa premiera smartfona Sharp Aquos R11 w Japonii, została zaplanowana na 9 lipca 2026 roku. Jego cena bazowa wyniesie 163900 jenów, co oznacza równowartość ~3750 złotych. Nieznane pozostają natomiast ewentualne plany dotyczące wprowadzenia urządzenia do innych krajów.