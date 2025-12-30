WhatsApp idzie na rekord. Nadchodzi ważny dzień

Już niewiele dzieli nas od ważnego dnia dla WhatsAppa. Platforma zapowiada kolejne rekordy i doradza, w jaki sposób uprzyjemnić zbliżające się świętowanie.

WhatsApp czeka na „rekordowy” dzień

Nowy Rok, choć głównie symboliczny, jest dla wielu z nas niezwykle ważnym dniem. To właśnie w tym dniu najczęściej padają deklaracje i decydujemy się na noworoczne postanowienia, których Polacy mają naprawdę sporo. Okazuje się jednak, że pierwszy stycznia jest istotny nie tylko dla ludzi.

WhatsApp zdradził, że to właśnie w Nowy Rok padają kolejne rekordy przesyłanych przez użytkowników wiadomości i połączeń wykonanych do bliskich czy znajomych. Jak deklaruje Meta, w zwykły dzień za pośrednictwem platformy WhatsApp wysyłanych jest ponad 100 miliardów wiadomości, a wykonanych połączeń – około 2 miliardy, jednak to właśnie te 24 godziny witania Nowego Roku lądują na szczycie rankingów.

Platforma, chcąc nieco wzbogacić ten nadchodzący czas, udostępniła kilka nowości. Jak przedstawiono w komunikacie – wdrożone funkcje mają uprzyjemnić przeżywanie wspaniałych chwil z najważniejszymi osobami.

Na liście nowości wspomniano o:

pakiecie naklejek na 2026 rok,

efektach w rozmowach wideo (aby je włączyć wystarczy podczas trwającej rozmowy stuknąć w ikonę efektów, a następnie dodać fajerwerki, konfetti czy animację gwiazd),

animowanych reakcjach z konfetti (wystarczy, że użyjesz ikony konfetti jako reakcji na wiadomość, a na ekranie zostanie wyświetlona specjalna animacja),

animowanych naklejkach w aktualizacjach statusu WhatsAppa.

Organizujesz imprezę sylwestrową? – WhatsApp radzi

Poza nowościami przedstawiono szereg rad dla organizatorów sylwestrowych i noworocznych przyjęć. W zaplanowaniu i przygotowaniu imprezy pomocny może być czat grupowy, w którym: