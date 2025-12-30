WhatsApp idzie na rekord. Nadchodzi ważny dzień

Już niewiele dzieli nas od ważnego dnia dla WhatsAppa. Platforma zapowiada kolejne rekordy i doradza, w jaki sposób uprzyjemnić zbliżające się świętowanie.
WhatsApp czeka na „rekordowy” dzień
Nowy Rok, choć głównie symboliczny, jest dla wielu z nas niezwykle ważnym dniem. To właśnie w tym dniu najczęściej padają deklaracje i decydujemy się na noworoczne postanowienia, których Polacy mają naprawdę sporo. Okazuje się jednak, że pierwszy stycznia jest istotny nie tylko dla ludzi.
WhatsApp zdradził, że to właśnie w Nowy Rok padają kolejne rekordy przesyłanych przez użytkowników wiadomości i połączeń wykonanych do bliskich czy znajomych. Jak deklaruje Meta, w zwykły dzień za pośrednictwem platformy WhatsApp wysyłanych jest ponad 100 miliardów wiadomości, a wykonanych połączeń – około 2 miliardy, jednak to właśnie te 24 godziny witania Nowego Roku lądują na szczycie rankingów.
Platforma, chcąc nieco wzbogacić ten nadchodzący czas, udostępniła kilka nowości. Jak przedstawiono w komunikacie – wdrożone funkcje mają uprzyjemnić przeżywanie wspaniałych chwil z najważniejszymi osobami.
Na liście nowości wspomniano o:
- pakiecie naklejek na 2026 rok,
- efektach w rozmowach wideo (aby je włączyć wystarczy podczas trwającej rozmowy stuknąć w ikonę efektów, a następnie dodać fajerwerki, konfetti czy animację gwiazd),
- animowanych reakcjach z konfetti (wystarczy, że użyjesz ikony konfetti jako reakcji na wiadomość, a na ekranie zostanie wyświetlona specjalna animacja),
- animowanych naklejkach w aktualizacjach statusu WhatsAppa.
Organizujesz imprezę sylwestrową? – WhatsApp radzi
Poza nowościami przedstawiono szereg rad dla organizatorów sylwestrowych i noworocznych przyjęć. W zaplanowaniu i przygotowaniu imprezy pomocny może być czat grupowy, w którym:
- utworzysz wydarzenie – aby zaplanować wydarzenie wystarczy otworzyć czat grupowy, stuknąć w przycisk z agrafką (znajdziesz go obok symbolu aparatu) i wybierzesz opcję Wydarzenie,
- opracujesz ankietę, za pomocą której Twoi goście dadzą znać, jakie jedzenie, napoje i aktywności powinieneś przygotować,
- włączysz transmisję lokalizacji, by każdy z gości bez problemu dotarł w miejsce imprezy, a po przyjęciu szybko sprawdzisz, czy każdy bezpiecznie dotarł do domu,
- prześlesz notatki wideo i głosowe.