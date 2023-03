Premiera iQOO Z7i. Jego procesor to totalna świeżynka na rynku

Zabawne, przyglądać się z boku, jak firmy produkujące smartfony podchodzą do kwestii nowych podzespołów w urządzeniach. Weźmy za przykład procesory. Niektórzy producenci są skłonni montować w telefonach nawet trzyletnie układy. Z drugiej strony mamy takie iQOO, które w dzień premiery nowego MediaTeka prezentuje smartfona, który już ma świeży chipset w środku.

iQOO Z7i to zwiastun całej rodziny smartfonów

Chińska marka urządzeń mobilnych zaprezentowała pierwsze urządzenie z nowej serii smartfonów iQOO Z7. W tym wypadku mamy do czynienia tylko z dość podstawowym modelem, ale po nim nadejdzie czas na „grubsze” premiery.

To, co wyróżnia nowego iQOO Z7i, znajduje się w jego wnętrzu. Chodzi o świeżo zaprezentowany procesor MediaTek Dimensity 6020 z obsługą sieci 5G. To pierwszy telefon wyposażony w ten układ.

Jak prezentuje się reszta specyfikacji? Raczej przeciętnie:

ekran LCD 6,51 cala HD (1600 x 720 pikseli), 20:9,

procesor MediaTek Dimensity 6020 (2x Cortex-A76 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 2 GHz),

grafika Mali G57 MC2,

4 GB/6 GB/8 GB LPDDR4x RAM,

pamięć wewnętrzna 128 GB (UFS 2.2),

aparat główny 13 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix (f/1.8) macro,

aparat przedni 5 Mpix (f/1.8),

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE,

Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), GPS,

Bluetooth 5.1,

USB typu C,

bateria 5000 mAh z ładowaniem 15 W,

wymiary: 164,05 x 75,60 x 8,15 mm,

waga 186 g.

Całość ma działać na systemie Android 13 z nakładką OriginOS Ocean.

iQOO Z7i (fot. iQOO)

Ceny, dostępność i zapowiedź premiery reszty smartfonów

iQOO Z7i będzie sprzedawany w Chinach od 20 marca w wersjach:

4 GB/128 GB – za 949 juanów (~605 złotych),

6 GB/128 GB – za 999 juanów (~640 złotych),

8 GB/128 GB – za 1099 juanów (~1000 złotych).

Przy okazji producent ogłosił, że pozostali przedstawiciele serii Z7 zostaną zaprezentowani tego samego dnia, czyli 20 marca. W tym wypadku jest na co czekać, bo iQOO Z7 będzie miał baterię 5000 mAh z błyskawicznym ładowaniem 120 W.