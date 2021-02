Seria Oppo Find X3 zdradza swoje tajemnice. Jeden model jest szczególnie interesujący

Nieuchronnie zbliża się premiera kolejnej, sztandarowej serii Oppo. Teraz poznaliśmy wygląd wszystkich przedstawicieli nadchodzącej rodziny: Oppo Find X3 Lite, Find X3 Neo i Find X3 Pro. Jest też spora dawka informacji na ich temat.

Grafiki wyglądają zachęcająco

Niezawodny leakster Evan Blass podzielił się na Twitterze informacjami na temat nowych urządzeń chińskiego producenta. Nowa, sztandarowa seria Oppo Find X3 będzie składała się z trzech przedstawicieli.

Najbardziej podstawowy model Find X3 Lite ma być przebrandowanym modelem Oppo Reno 5 – nie skrywa on zatem przed nami tajemnic. Specyfikacja będzie obejmować m.in. płaski wyświetlacz Full HD+ o przekątnej 6,4 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 765G oraz co najmniej 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane.

Ciekawiej, przynajmniej wizualnie, zapowiada się natomiast model Oppo Find X3 Neo. Co prawda nie wiemy nic o specyfikacji tego urządzenia, ale znamy za to jego wygląd. Ten sugeruje, że smartfon zostanie wyposażony w obustronnie zakrzywiony ekran.

Ogólnie rzecz biorąc, projekt wygląda na bardzo zbliżony do modelu Find X3 Pro. Oczekiwać zatem możemy naprawdę ciekawego, nieźle wycenionego smartfona, któremu zdecydowanie bliżej będzie do flagowca niż do pozycji ze średniej półki.

Ostatnim modelem z serii Find X3 jest flagowy Oppo Find X3 Pro. Smartfon ten z pewnością zwróci na siebie uwagę swoim nietypowo wyglądającym tyłem. Niewątpliwie będzie to też niezwykle wydajny i dobrze wyposażony high-end.

Na jego pokładzie znajdzie się ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości WQHD+, na dodatek z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Smartfon napędzać będzie procesor Qualcomm Snapdragon 888, który jest obecnie najwydajniejszym SoC dla urządzeń z Androidem. O długi czas pracy ma zaś zadbać akumulator o pojemności 4500 mAh, który dzięki technologii Super VOOC będzie można naładować z mocą aż 65 W.

Tym, co wzbudza największe nadzieje, jest jednak zestaw kamer skrytych w swego rodzaju „wyspie”. Według Evana Blassa, możliwości fotograficzne nadchodzącego flagowca mogą okazać się jego najmocniejszą stroną.

Oppo Find X3 Pro (źródło: Evan Blass)

Po pierwsze, Oppo Find X3 Pro zaoferuje aparat makro o rozdzielczości 3 Mpix. Nie dajcie się jednak zapędzić na karuzelę śmiechu. W przeciwieństwie do bezużytecznych modułów makro w innych smartfonach, ten zamontowany w Find X3 Pro zapewni 25-krotny zoom, który pozwoli wykorzystać go jako… mikroskop. Przyznajcie, że brzmi to ciekawie.

Oprócz tego, w Oppo Find X3 Pro mają zostać użyte niezapowiedziane jeszcze sensory Sony IMX766, które znajdą się w głównym aparacie i tym przeznaczonym do ultraszerokich ujęć. Ostatnim, czwartym aparatem będzie teleobiektyw 13 Mpix z 2-krotnym zoomem optycznym.

Rodzina Oppo Find X3 będzie kompletna

Wygląda na to, że nadchodzące urządzenia będą tworzyć całkiem zgrane trio. Seria Oppo Find to smartfony, które poniekąd są wizytówką firmy. To właśnie w smartfonach należących do tej serii Oppo dzieli się swoimi najlepszymi rozwiązaniami – zarówno tymi sprzętowymi, jak i designerskimi.

Dość prosty podział na 3 modele sprawi, że będziemy w stanie bez problemu wybrać coś dla siebie. Podstawowy model Find X3 Lite to typowy średniak, model Find X3 Neo najprawdopodobniej okaże się średniakiem klasy premium, natomiast Find X3 Pro będzie pokazem tego, co najlepsze.

Niezależnie od preferencji, wiele wskazuje na to, że mamy na co czekać. I to nie nadto długo, ponieważ seria Oppo Find X3 podobno zadebiutuje już w marcu 2021 roku.