Szukasz prezentu na Walentynki? Oppo Watch w niższych cenach może być idealny!

Oppo Watch zyskał miano najciekawszego smartwatcha z systemem Wear OS na polskim rynku. I choć – jak każdy sprzęt – ma swoje słabsze strony, a na dodatek konkurencja nie jest specjalnie duża, to rzeczywiście może być idealnym kompanem dla niejednego użytkownika. A teraz na dodatek można go kupić w niższych cenach!

Oppo Watch zadebiutował w Polsce pod koniec sierpnia 2020 roku. Jego premiera odbiła się bardzo szerokim echem w kraju nad Wisłą, tym bardziej, że producent wyjątkowo intensywnie go promował zaraz po wprowadzeniu na polski rynek. Czas jednak zrobił swoje i jego temat przycichł, ale teraz znów może być o nim głośno za sprawą walentynkowej promocji na ten smartwatch.

8.5 Ocena

Walentynkowa promocja na Oppo Watch

Oppo przygotowało nową promocję z myślą o zbliżających się Walentynkach (przypominam: to już 14 lutego w następną niedzielę) i jej głównym (aczkolwiek nie jedynym) bohaterem jest właśnie Oppo Watch. Aż do przyszłej niedzieli będzie go można kupić w obniżonych cenach.

Co bardzo ważne, promocją objęte są wszystkie wersje tego smartwatcha, które są dostępne w Polsce, tj. 41 mm, 46 mm oraz 46 mm z eSIM i LTE. Do 14 lutego 2021 roku (lub do wyczerpania zapasów) kupicie je za – odpowiednio – 799 złotych, 999 złotych i 1299 złotych, co oznacza obniżkę o nawet 300 złotych względem ceny regularnej.

Kup Oppo Watch w obniżonych cenach w Media Expert

Najmocniejszymi stronami tego smartwatcha niewątpliwie są jego wygląd (co prawda wyraźnie inspirowany Apple Watchem, ale jednak atrakcyjny), a także moduł NFC, co w połączeniu systemem Wear OS by Google daje możliwość płacenia zegarkiem za zakupy z wykorzystaniem Google Pay.

Wadą jest zaś dość krótki czas pracy na pojedynczym ładowania (z włączonymi wszystkimi dostępnymi funkcjami), ale w przypadku smartwatchy z systemem Wear OS to standard. Ogólna funkcjonalność powinna to jednak wynagrodzić z nawiązką.

To jeszcze nie wszystkie promocje na walentynki od Oppo!

Z okazji nadchodzących Walentynek Oppo przygotowało również promocję na smartfon Oppo Reno 4 Lite. Aktualnie można go kupić za 1399 złotych, a na dodatek klient w prezencie dostanie do niego jeszcze słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Oppo Enco W11 oraz głośnik Bluetooth.

Aby skorzystać z promocji w sklepie Media Expert, po dodaniu Oppo Reno 4 Lite do koszyka należy użyć kodu P-9364 – wówczas słuchawki i głośnik automatycznie zostaną dodane do zamówienia za 0 złotych.

Kup Oppo Reno 4 Lite i odbierz gratisy w Media Expert