Oppo ma ogromne doświadczenie w tworzeniu flagowych smartfonów. W przypadku Oppo Find X3 Pro producent podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej, bowiem model ten zaoferuje wiele nowatorskich i niespotykanych w innych high-endach rozwiązań.

Jak podaje Evan Blass, seria Find X3 ma składać się w sumie z trzech modeli. Zostaną one zaprezentowane w pierwszym kwartale 2021 roku i trafią do sprzedaży w drugim kwartale przyszłego roku. Najciekawiej z nich zapowiada się Oppo Find X3 Pro, który nosi oznaczenie kodowe „Fussi”.

Oppo Find X3 Pro będzie bardzo interesującym flagowcem. Zastosowane technologie robią wrażenie

Smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 3216×1440 pikseli, co przełoży się na 525 ppi. Ekran będzie też w stanie odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz, aczkolwiek Oppo ma tu zastosować technologię adaptacyjną, czyli urządzenie samo dobierze optymalną częstotliwość odświeżania obrazu, w zależności od aktualnego scenariusza użytkowania. Obecnie podobną funkcję oferuje Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Ponadto wyświetlacz w smartfonie zapewni pełne wsparcie dla 10-bitowego przetwarzania koloru, co w praktyce będzie oznaczać niezwykle realistyczne odwzorowanie kolorów, również tych, uchwyconych na zdjęciach, wykonanych aparatami w Oppo Find X3 Pro – w palecie znajdzie się aż 1,07 mld kolorów!

A skoro już o aparatach mowa, to na panelu tylnym tego smartfona znajdą się w sumie cztery. Pierwszy zostanie wyposażony w sensor Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix. Drugi odda użytkownikowi do dyspozycji obiektyw ultraszerokokątny, natomiast trzeci, 13 Mpix, będzie pełnić rolę tzw. teleobiektywu z 2x zoomem optycznym.

Zaskakująco jednak najciekawiej zapowiada się… aparat makro o rozdzielczości 3 Mpix, ponieważ ma on zapewnić aż 25x zoom. Evan Blass podaje, że „światła mają krążyć wokół jego soczewki”, dzięki czemu jego funkcjonalność ma być podobna do… mikroskopu. Oppo podobno ma to mocno uwypuklać w przekazach marketingowych.

Aparat makro w Oppo Find X3 Pro zaoferuje podobną funkcjonalność jak mikroskop (fot. kkolosov / Pixabay)

Jak przystało na smartfon z najwyższej półki, Oppo Find X3 Pro zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G, lecz – ponownie – co innego wzbudza większe zainteresowanie. Urządzenie ma bowiem mieć na pokładzie moduł NFC, obejmujący zasięgiem swoich anten zarówno panel tylny, jak i przedni, dzięki czemu użytkownik będzie mógł (na przykład) zapłacić nim, zbliżając ekran do terminala (a nie tylko tył, jak ma to miejsce we wszystkich smartfonach na rynku).

Na pokładzie Oppo Find X3 Pro znajdzie się także dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 65 W i bezprzewodowo z mocą 30 W. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem ColorOS 11.

Evan Blass podał również kilka szczegółów na temat designu Oppo Find X3 Pro. Smartfon ma mieć grubość 8 mm i ważyć 190 gramów, a więc relatywnie niewiele, jak na tak zaawansowanego flagowca. W zależności od wersji, urządzenie zostanie wykończone ceramiką lub matowym szkłem.

Przyznacie, że Oppo Find X3 Pro zapowiada się niezwykle interesująco. Zobaczymy jednak, czy trafi również do Polski – na pewno byłby ciekawym flagowcem dla wymagających użytkowników.