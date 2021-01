Takim wyglądem Oppo Find X3 Pro na pewno zwróci na siebie uwagę. Ale nie tylko dlatego

Część smartfonów Oppo nie wyróżnia się niczym szczególnym (w zakresie wzornictwa) na tle konkurencji, lecz taka seria Oppo Reno czy pierwszy Oppo Find X pokazują, że producent nie boi się oryginalnego wzornictwa. Oppo Find X3 Pro również będzie przyciągać wzrok, jednak nie tylko przez swój design.

Do tej pory nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał Oppo Find X3 Pro

Zdążyliśmy natomiast poznać sporo szczegółów na temat specyfikacji tego smartfona. Już ponad miesiąc temu pojawiły się bowiem dość szczegółowe doniesienia dotyczące parametrów Oppo Find X3 Pro. Bo bez wątpienia ten model będzie można określać takim mianem.

Na początku grudnia 2020 roku Evan Blass ujawnił, że Oppo Find X3 Pro zaoferuje m.in. 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 3216×1440 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz (adaptacyjną) oraz ze wsparciem dla 10-bitowego przetwarzania koloru i paletą ponad miliarda kolorów.

Ponadto na pokładzie Oppo Find X3 Pro znajdzie się dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 65 W i indukcyjnego 30 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 11 z interfejsem ColorOS 11 i ważyć 190 gramów. Ponadto smartfon ma mieć grubość 8 mm.

Tak (ciekawie) będzie wyglądać Oppo Find X3 Pro

Jak wspomniałem, do tej pory nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądać ten smartfon. Teraz, ponownie dzięki Evanowi Blassowi, już to wiemy. Trzeba przyznać, że za sprawą takiego wzornictwa Oppo Find X3 Pro wyróżni się na tle konkurencji, choć pojawiły się głosy, że będzie podobny do iPhone’ów 12 Pro.



Oppo Find X3 Pro (źródło: Evan Blass)

Nie można jednak zaprzeczyć, że aparat faktycznie przyciąga wzrok, jednak nie jego design, tylko specyfikacja będzie tym, na co klienci powinni zwrócić uwagę. Wiemy bowiem już, że moduł ma składać się m.in. z aż dwóch sensorów Sony o rozdzielczości 50 Mpix każdy, które nie miały jeszcze oficjalnej premiery.

Mało tego, jednym z czterech aparatów ma być sensor o skromnej rozdzielczości 3 Mpix, który zaoferuje aż 25x zoom. Rzekomo Oppo będzie to mocno podkreślać w materiałach promocyjnych, gdyż jego funkcjonalność ma być podobna do… mikroskopu! Nie do końca wiem, czy komuś to się przyda, ale robi wrażenie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

W grudniu Evan Blass ujawnił też, że Oppo Find X3 Pro zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888, a także moduł NFC, którego anteny obejmą swoim zasięgiem przód smartfona, dzięki czemu będzie można nim płacić również zbliżając panel przedni urządzenia do terminala.

Oppo Find X3 Pro ma oficjalnie zadebiutować pod koniec marca lub na początku kwietnia 2021 roku. Na razie nie wiadomo, czy trafi do Polski, podobnie jak pierwszy Oppo Find X, bo seria Oppo Find X2 nie zawitała do kraju nad Wisłą.