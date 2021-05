Sennheiser sprzedał dział odpowiedzialny m.in. za najnowsze słuchawki Sennheiser IE 900

W portfolio niemieckiej firmy Sennheiser znaleźć można zarówno wysokiej klasy sprzęt audio przeznaczony do zastosowań profesjonalnych oraz biznesowych, jak również urządzenia tworzone z myślą o rynku konsumenckim. A przynajmniej tak było do tej pory. Ostatnie z nich od niedawna znajdują się bowiem pod pieczą nowego właściciela, jednak dotychczasowi klienci nie powinni mieć żadnych powodów do zmartwień – te dalej będą pojawiały się z tym samym logo na obudowie, co zwykle.

W międzyczasie ogłoszono nowe, douszne przewodowe słuchawki Sennheiser IE 900, które kierowane są do wymagających użytkowników, niegodzących się na żadne kompromisy pomiędzy jakością wykonania a doznaniami płynącymi ze słuchania muzyki.

Żegnaj Sennheiser, witaj Sonova!

Od lutego 2021 roku Sennheiser szukał potencjalnych kupców, którzy byliby zainteresowani działem odpowiedzialnym za m.in. słuchawki z linii MOMENTUM czy soundbary AMBEO. Od tego momentu Sennheiser miałby w całości skupić swoją uwagę na produktach Pro Audio, Business Communications czy Neumann. Decyzja podyktowana była zbyt późnym wejściem ze swoją ofertą, aby móc z powodzeniem konkurować z innymi producentami w tym segmencie urządzeń.

I tutaj na scenę wchodzi szwajcarska firma Sonova, mające niemałe doświadczenie w produkcji sprzętu medycznego dla osób z zaburzeniami słuchu. Zgodziła się ona na wykupienie od Sennheisera całego działu za cenę 200 mln euro. Przedstawiciele Sennheisera mówią, że pomimo sprzedania całej gałęzi swojej działalności, deklarują chęć nawiązania współpracy z Sonovą w kwestii dostarczania klientom jak najlepszych urządzeń na rynek. Co prawda to Szwajcarzy będą odpowiedzialni za produkcję nowego sprzętu, jednak ten dalej będzie sygnowany starą marką.

Sennheiser IE 900 (źródło: Sennheiser)

Specyfikacja Sennheiser IE 900

Nowo zaprezentowane słuchawki oferują obudowę z wyfrezowanego bloku aluminium. Do każdego zestawu producent dołącza aż trzy różne kable do dousznych wkładek – dwa zbalansowane 2,5 mm i 4 mm oraz jeden niezbalansowany 3,5 mm. Każdy przewód został dodatkowo wzmocniony para-aramidem, który powinien wytrzymać tysiące przypadków zginania pod każdym możliwym kątem. Kupujący mogą spodziewać się także wymiennych silikonowych końcówek w trzech rozmiarach.

Producent zadbał również o regulowane zaczepy na uszy oraz zastosowanie specjalnej pianki dopasowującej się do uszu użytkownika i zapamiętującej ich kształt. Zakres obsługiwanej częstotliwości mieści się w przedziale od 5 Hz do 48 KHz. Wisienką na torcie pozostaje innowacyjny przetwornik X3R z trójkomorowym systemem pochłaniającym, o którym producent ochoczo i z dumą opowiada.

Przetwornik X3R, użyty w słuchawkach Sennheiser IE 900, jest udoskonaloną wersją innego przetwornika, a dokładniej 7-milimetrowego Extra Wide Band. Ma on na celu ograniczenie występowania zjawiska akustycznego znanego jako tzw. efekt maskowania, który polega na tym, że użytkownik słuchawek nie jest w stanie usłyszeć dźwięków o wyższej częstotliwości przy niższej głośności, w przypadku kiedy dźwięki o niższej częstotliwości są odtwarzane z większą głośnością w tym samym czasie.

Odbierając energię z rezonansów maskujących, trójkomorowy pochłaniacz niweluje niepożądane odchylenia. Do wspomnianego wyżej przetwornika X3R dodawane jest złącze Fidelity Plus MMCX, dzięki któremu możliwa staje się wymiana preferowanego kabla do wkładek dousznych.

Sennheiser IE 900 (źródło: Sennheiser)

Jermo Köhnke, menedżer produktów Sennheiser, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat nowych słuchawek:

Każdy element Sennheiser IE 900 zaprojektowaliśmy w taki sposób, żeby wzajemnie współpracował z każdym innym w celu osiągnięcia jak najlepszej jakości dźwięku. Niezależnie od tego, czy słuchamy w domu, czy w trakcie podróży, nie będziemy musieli rezygnować z przyjemności płynącej z doznań muzycznych. Żaden szczegół nie jest zbyt mały, kiedy chce się ustanowić nowy punkt odniesienia w dziedzinie przenośnego dźwięku.

Sennheiser IE 900 zadebiutują na rynku już na początku czerwca 2021 roku w cenie wynoszącej 1299 dolarów amerykańskich (równowartość ~4865 złotych).