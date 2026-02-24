Nie bój się o swoje pliki. Te przenośne dyski sporo wytrzymają

Sandisk pokazał nową generację przenośnych dysków SSD. Mają sprawdzić się w trudnych warunkach, a także spodobają się wymagającym użytkownikom.

Przenośne dyski SSD dla fotografów, studentów i nie tylko

W ofercie Sandisk znajdziemy dyski stylowe i urocze, ale też stworzone do konkretnych zadań z podwyższoną wytrzymałością na upadki. Najnowsza generacja należy do tej drugiej kategorii.

Składa się ona z trzech przenośnych dysków, które przedstawiają się w następujący sposób:

Sandisk Extreme PRO Portable SSD – propozycja dla tych bardziej wymagających użytkowników. Producent wśród grupy docelowej wymienia m.in. profesjonalnych fotografów, a także osoby zajmujące się wideo i pracujące przy innych projektach z wielkimi plikami. Oferuje transfer danych do 4000 MB/s, co ma umożliwić przeniesienie do 10 minut materiału wideo 12K w niespełna minutę. Użytkownik – zależnie od wybranej wersji – otrzymuje 2 lub 4 TB przestrzeni na dane. Planowana jest jeszcze wersja 8 TB.

Sandisk Extreme Portable SSD – wciąż świetne parametry, ale już mniej imponujące niż w wyżej wymienionym dysku. Kierowany jest do entuzjastów fotografii i wideo oraz osób pracujących z większymi plikami. Oferuje prędkości odczytu do 2000 MB/s i umożliwia transfer nawet 1000 zdjęć w wysokiej rozdzielczości w mniej niż 60 sekund. Dostępne pojemności: 1, 2 i 4 TB, a w niedalekiej przyszłości także 500 GB.

Sandisk Portable SSD – ostatni z nowych dysków ma sprawdzić się w przypadku studentów, pracowników biurowych oraz użytkowników archiwizujących domowe zbiory. Zapewnia prędkości odczytu do 1000 MB/s, a dostępne pojemności to 1 i 2 TB oraz planowana jest wersja 500 GB.

Zaletą nowych dysków jest zwiększona odporność. Sandisk Portable SSD ma wytrzymać upadki z wysokości do 2 metrów. Natomiast dwa pozostałe modele nie powinny ulec uszkodzeniu w przypadku upadków z wysokości do 3 metrów, a do tego dochodzi klasa szczelności IP65. Ponadto wersje Extreme i Extreme PRO wyposażono w zabezpieczenie hasłem z 256-bitowym sprzętowym szyfrowaniem AES.

fot. Sandisk

Nowe przenośne dyski Sandisk – dostępność i cena

Nowa generacja Sandisk Extreme Portable SSD jest już wprowadzana do globalnej sprzedaży. Cena za wersję 1 TB została ustalona na 1030 złotych. W sprzedaży w drugiej połowie 2026 roku ma pojawić się tańszy wariant 500 GB. Dysk objęty jest pięcioletnią ograniczoną gwarancją.

W drugiej połowie tego roku pojawią się też nowe dyski Sandisk Extreme PRO Portable SSD oraz Sandisk Portable SSD. Każdy będzie oferowany z pięcioletnią ograniczoną gwarancją.