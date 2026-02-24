Spotify podrzuca Ci kiepskie utwory? Ta funkcja pomoże się ich pozbyć

Znasz to uczucie, gdy Spotify podrzuca Ci utwory, których za żadne skarby nie chciałbyś usłyszeć? Zdarza się, że algorytm sugeruje zupełnie nietrafione piosenki i choć mamy do dyspozycji kilka możliwości, aby się ich pozbyć, często nie jest to wystarczające rozwiązanie. Wygląda na to, że serwis pracuje nad funkcją, która mogłaby rozwikłać ten problem.

Algorytmy Spotify nie są niezawodne – jaki masz obecnie wpływ na sugerowane utwory?

W lipcu 2025 roku Spotify odświeżyło i nieco rozszerzyło pod względem funkcjonalnym personalizowaną playlistę Odkryj w tym tygodniu. Poza wizualnymi poprawkami i listą podstawową z sugerowanymi utworami w serwisie dodano też możliwość wybrania gatunku muzycznego, do którego dopasowywana jest lista.

Warto przypomnieć, że ta automatycznie tworzona playlista gromadzi przeróżne utwory – część z nich mogła być już przez użytkownika odtwarzana, część to nowości lub piosenki udostępnione przez artystów dopiero zaczynających swoją przygodę. Według Spotify listy odtwarzania w ramach Odkryj w tym tygodniu dopasowywane są do gustu muzycznego lub wcześniej słuchanych utworów, choć z doświadczenia wiem, że różnie z tym dopasowaniem bywa.

W sytuacjach, gdy na Twojej liście lądują utwory zupełnie oderwane od Twoich „muzycznych potrzeb” masz kilka opcji. Przede wszystkim możesz ukryć piosenkę na playliście, wykluczyć utwór z profilu upodobań słuchacza Spotify – funkcję tę udostępniono w październiku 2025 roku, a także wejść w profil danego wykonawcy i zaznaczyć, aby go nie odtwarzano.

Wszystko to jednak bywa czasochłonne – wymaga kilku stuknięć, a przez ten proces musisz przejść w przypadku każdego utworu niepasującego do Twojego gustu. Jakby tego było mało – możesz się częściowo pozbyć z profilu konkretnych piosenek i wykonawców, ale jednocześnie nie możesz algorytmowi przekazać informacji na temat tego co aktualnie lubisz słuchać. Wygląda na to, że Spotify wreszcie zauważyło ten problem i pracuje już nad rozwiązaniem.

Nowa funkcja Spotify pozwoli wpływać na algorytm

Autorzy z Android Authority w wersji Spotify 9.1.28.385 odkryli fragmenty kodu programistycznego, które wskazują na nową funkcję o nazwie Notatki. Opcja miałaby umożliwić dodawanie pisemnych komentarzy, mające wpływać na sugerowane w przyszłości utwory.

Z odkrytego kodu wynika, że użytkownik będzie mógł dodawać, edytować i usuwać notatki – gdyby np. zmienił zdanie co do swoich preferencji. Wygląda również na to, iż liczba oraz długość tworzonych notatek będzie ograniczona, a gdy limit zostanie osiągnięty konieczne będzie usunięcie jednej ze starszych notatek.

Android Authority odnalazł też ciągi kodu dotyczące dostosowywania emoji w Wiadomościach. Użytkownicy mogliby reagować innymi, niestandardowymi reakcjami – obecnie dostępnych jest wyłącznie sześć standardowych emoji.

Podkreślę, że powyższe opcje są dopiero w fazie tworzenia lub testowania. Oznacza to, że nie ma gwarancji iż zostaną udostępnione użytkownikom w przyszłości.

Warto przypomnieć, że na początku listopada 2026 roku odkryto, iż właściciele Spotify pracują nad jeszcze jedną ciekawą funkcją. Mianowicie na platformie streamingowej może w przyszłości pojawić się gra w odgadywanie utworów.