Lenovo ostrzega. Ceny laptopów wzrosną już w marcu

W drugiej połowie 2025 roku ceny pamięci i (w mniejszym stopniu) innych podzespołów komputerowych gwałtownie wzrosły. Powodem było obniżenie podaży konsumenckich produktów ze względu na olbrzymie zamówienia na specjalistyczne moduły ze strony firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Wieszczono, że w 2026 roku drastycznie wzrosną ceny laptopów, ale jak na razie nie widać tego jakoś szczególnie mocno. Znasz jednak pewnie to powiedzenie, że co się odwlecze…

Lenovo ostrzega partnerów – laptopy zdrożeją od marca 2026 roku

Firma Lenovo – a konkretnie jej amerykańskie oddziały odpowiedzialne za stacjonarne i przenośne komputery biznesowe, serwery i sprzęt do centrów danych – ostrzegła swoich partnerów, wzywając ich równocześnie do szybkiego działania. Zapowiedziała, że już w marcu 2026 roku ceny jej produktów zostaną znacząco zwiększone, dlatego zaleca składanie zamówień do końca lutego, aby uniknąć skutków.

Komunikat jest prosty: jeśli firmy planują na ten rok modernizację swojej infrastruktury, dobrym pomysłem może być rozpoczęcie realizacji tych procesów jak najszybciej. Szczególnie że nie zanosi się na to, by do końca roku ceny pamięci miały się ustabilizować, w związku z czym trudno też oczekiwać niższych cen wykorzystujących je urządzeń.

Laptop Lenovo ThinkPad T14s (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

„Musimy bezwzględnie dostosowywać ceny”

„Musieliśmy bezwzględnie dostosować i nadal musimy bezwzględnie dostosowywać ceny. Nie ma innego wyjścia” – podsumował Ryan McCurdy, prezes Lenovo w Ameryce Północnej. Aby ułatwić wybór partnerom robiącym zakupy niejako w pośpiechu, producent skonsolidował niektóre linie produktów i ograniczył wybór konfiguracji.

Lenovo, które przesłało taką radę na początku lutego – jak informuje CRN, nie jest wyjątkiem. Podobne komunikaty w ostatnich tygodniach wystosowały także inne firmy działające w obrębie sprzętu do zastosowań profesjonalnych, jak chociażby Dell, HP czy Cisco.

To, jak bardzo zauważymy te podwyżki w Europie i jak bardzo odbiją się one na rynku konsumenckim, pozostaje nieznane. Zresztą nawet sami przedstawiciele Lenovo wskazują na to, że sytuacja zmienia się dynamicznie i różnych kategorii produktowych dotyka w różnym stopniu.