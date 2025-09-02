Rządowa aplikacja zyskuje nowe funkcje. Może podniosą jej renomę

Ministerstwo Finansów wydało aktualizację jednej z aplikacji, która ma ułatwić gromadzenie dowodów zakupów. Dzięki nowym funkcjom zarządzanie domowym budżetem będzie jeszcze łatwiejsze.

Nowe funkcje trafiają do aplikacji e-Paragony

W 2022 roku Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację e-Paragony. Początkowo jej podstawową funkcją była możliwość dodawania papierowych paragonów do aplikacji. Wszystko po to, aby móc gromadzić dowody swoich zakupów w wersji „elektronicznej”. Warto jednak na wstępie zaznaczyć, że w momencie premiery apka ta nie pozwalała na pobieranie elektronicznych paragonów bezpośrednio z kasy fiskalnej. Taka opcja dołączyła do aplikacji e-Paragony dopiero jesienią 2023 roku.

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów wypuściło kolejną aktualizację swojej apki. Wśród nowych funkcji znalazła się m.in. możliwość współdzielenia numeru identyfikacji użytkownika (KID). Dzięki niej elektroniczne paragony można gromadzić w jednym miejscu wspólnie z innymi domownikami.

Aktualizacja aplikacji e-Paragony (źródło: Ministerstwo Finansów | sklep Google Play)

Ponadto posiadacze aplikacji e-Paragony w najnowszej wersji 2.2.1. zyskują dostęp do opcji importowania i eksportowania paragonów w wersji elektronicznej. Ciekawym i przydatnym dodatkiem są też widgety – można je dodać bezpośrednio do ekranu głównego swojego smartfona. Ministerstwo Finansów w sklepach z aplikacjami zaznacza również, że wprowadziło usprawnienia w zakresie działania apki, dostępności, a także pojawiły się zmiany w interfejsie użytkownika, które mają poprawić użyteczność aplikacji.

Aktualizacja aplikacji e-Paragony (źródło: Ministerstwo Finansów | sklep Google Play)

Jakie jeszcze funkcje oferuje rządowa aplikacja e-Paragony?

Wśród funkcji aplikacji e-Paragony Ministerstwo Finansów wspomina o możliwości:

anonimowego pobierania paragonów elektronicznych na smartfon (użytkownik otrzymuje unikalny identyfikator, do którego nie są potrzebne żadne dane identyfikujące ani numer telefonu, a dostęp do aplikacji chroniony jest numerem PIN i hasłem),

zarządzania wydatkami i przypisywania do nich paragonów (użytkownik może podzielić wydatki na kategorie, zapoznawać się ze statystykami czy uzupełniać informacje na temat gwarancji danego produktu),

tworzenia kopii danych w chmurze Dysku Google,

zgłaszania nieprawidłowości dotyczących wydatków, paragonów czy sprzedawców.

Wspomnę na koniec, że użytkownicy mają sporo uwag co do e-Paragonów. Obecna ocena apki w sklepie Google Play to 2.0, a w App Store 2.8 – mówiąc wprost jest bardzo kiepsko. Wielu posiadaczy aplikacji skarży się, że aplikacja jest bezużyteczna, awaryjna lub nie działa. Może dzięki najnowszej aktualizacji sytuacja wreszcie ulegnie zmianie.