To, co Samsung robi w kontekście nazw swoich smartfonów, jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Nierzadko jest tak, że wypuszcza to samo urządzenie pod różnymi nazwami (przeważnie w zależności od rynku), a równocześnie w innych przypadkach wprowadza do oferty dwa różniące się od siebie urządzenia i nadaje im tę samą nazwę. Tak właśnie jest w przypadku Samsunga Galaxy A18 4G.

Samsung Galaxy A18 4G ma dwie twarze

We wrześniu 2026 roku na europejskim rynku zadebiutował Samsung Galaxy A18 4G, którego sercem jest procesor Exynos 1610. Teraz w Singapurze do sprzedaży trafiło urządzenie o dokładnie takiej samej nazwie, ale mające zupełnie inny chipset, mianowicie MediaTek Helio G99+, czyli niedawno wypuszczony model, który w dużej mierze jest kalką czteroletniego już układu Helio G99.

Na usprawiedliwienie producenta można podać, że poza procesorem oba Samsungi Galaxy A18 4G faktycznie są identyczne. Oznacza to, że singapurski – tak jak europejski – smartfon dysponuje między innymi 6,7-calowym wyświetlaczem Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz akumulatorem o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 25 W.

Samsung Galaxy A18 4G | źródło: Samsung

Do tego ma na pokładzie 4 GB RAM i Androida 17 z nakładką One UI 9. Jego system fotograficzny tworzą zaś trzy oczka z tyłu: główne 50 Mpix, ultraszerokie 5 Mpix i dodatkowy sensor 2 Mpix do zdjęć makro oraz kamerka o rozdzielczości 13 Mpix z przodu. Wszystko wieńczy smukła obudowa o stonowanej (i zdecydowanie mogącej się już nudzić) estetyce. Do wyboru są trzy kolory: czarny, jasnoniebieski i srebrny.

Ile kosztuje Samsung Galaxy A18 4G?

Samsung Galaxy A18 4G w Singapurze występuje wyłącznie w konfiguracji 4/128 GB, a cena wynosi 328 dolarów singapurskich, co po obecnym kursie przekłada się na ~1020 złotych. Niemal dokładnie tyle samo kosztuje Samsung Galaxy A18 4G (z procesorem Exynos 1610) w Polsce – 999 złotych.