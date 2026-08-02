Samsung zaskoczy fanów? Oferta akcesoriów znacznie się poszerzy

Samsung chyba planuje w tym roku wprowadzić rekordową liczbę nowych urządzeń i akcesoriów. Skoro premierę smartwatchy oraz składanych smartfonów mamy już za sobą, przyszedł czas, aby wrócić do zakulisowych informacji na temat innych akcesoriów.

Otwarte słuchawki Galaxy Buds na kolejnych grafikach

W zależności od preferencji w obecnej ofercie słuchawkowej Samsunga znajdziemy zarówno bezprzewodowe modele dokanałowe, zakończone silikonową wkładką (pokroju Galaxy Buds 4 Pro czy Galaxy Buds FE), jak i takie o luźniejszej, bardziej otwartej konstrukcji (Galaxy Buds 4). Na tym jednak świat lekkiego audio się nie kończy i Koreańczycy doskonale o tym wiedzą.

W kwietniu 2026 roku dowiedzieliśmy się, że Samsung pracuje nad własnymi słuchawkami o otwartej konstrukcji – znacie to m.in. z pokazanego w kwietniu 2025 roku modelu Motorola Moto Buds Loop czy Huawei FreeClip 2. W sieci pojawiły się właśnie kolejne grafiki przedstawiające to akcesorium.

Serwis SamMobile udostępnił kolejne ikony potwierdzające, że Samsung aktywnie pracuje nad nowymi słuchawkami. Nowe grafiki pokrywają się z pierwszymi ilustracjami, które widzieliśmy kilka miesięcy temu, co poniekąd potwierdza, że wygląd modelu jest niemalże pewny, a premiera zbliża się wielkimi krokami.

Całość ma więc przypominać dwie kule spłaszczone po zewnętrznej stronie i połączone zakrzywionym ramieniem. Na wewnętrznej stronie ma pojawić się akcent na zewnętrznej krawędzi, natomiast zewnętrzna część będzie mieć zaakcentowany kolorystycznie pierścień.

Samsung Galaxy Buds Able (źródło: SamMobile)

Choć wcześniejsze informacje sugerowały zastosowanie technologii przewodnictwa kostnego, grafiki podpowiadają, że będzie to sprzęt korzystający z technologii OWS (Open Wireless Stereo). Oznacza to, że dźwięk nie będzie transmitowany poprzez wprowadzanie wibracji niedaleko ucha, a poprzez typowy głośnik skierowany do środka kanału słuchowego. Otwarta konstrukcja sprawia natomiast, że ucho może z łatwością wychwytywać hałas otoczenia.

Grafiki podpowiadają również, jak prezentować się będzie etui ładujące i że najprawdopodobniej będzie miało diodę LED z przodu, będącą wskaźnikiem ładowania. Póki co specyfikacja Galaxy Buds Able (nazwa wciąż pozostaje nieoficjalna) pozostaje tajemnicą – kto wie, może Samsungowi uda się jej dochować do dnia premiery?

Będą też słuchawki dla sportowców

Na tym jednak zdradzanie przyszłości za pomocą piktogramów się nie kończy. Ponownie źródłem nowej strategii Samsunga jest serwis SamMobile, który udostępnił niewidziane wcześniej grafiki dotyczące jeszcze jednego modelu słuchawek.

Nowy model jest nazywany wewnętrznie przez Samsunga jako Galaxy Buds Canal 5, jednak oficjalna nazwa może brzmieć zupełnie inaczej. Szybki rzut oka na ilustracje nie pozostawia złudzeń – Koreańczycy chcą mieć słuchawki dla każdego, więc do konstrukcji dousznej, dokanałowej i otwartej dołączą wkrótce pchełki sportowe, które od pozostałych rozwiązań odróżnia ramię przylegające do głowy i pozwalające pchełkom na pozostanie w uszach nawet podczas intensywnego treningu.

Na grafikach widzimy, że ramię zachodzące za ucho będzie zakończone na płasko, a końcówka pchełek będzie skierowana w stronę przewodu słuchowego. Minimalistyczna forma nie zdradza jednak, czy będzie to wariant z silikonową wkładką lepiej izolujący od otoczenia, czy luźniejsza konstrukcja typu half in-ear.

Samsung Galaxy Buds Canal 5 (źródło: SamMobile)

Choć konstrukcja będzie wymagać etui ładującego, to póki co nie wiadomo, jak ono będzie wyglądać. Tajemnicą pozostają również takie kwestie jak obecność technologii ANC czy stopień wodo- i pyłoszczelności.

Galaxy SmartTag 3 się zmieni

Jeżeli wytrzymacie jeszcze trochę z tymi wewnętrznymi grafikami, to dowiecie się również, że zbliża się nowy lokalizator Galaxy SmartTag 3, a wraz z nim nowy design. Całość przypomina pozostałe ikony powyżej, przygotowane dla OneUI. W oczy rzuca się przede wszystkim nowy kształt przypominający mocno zaokrąglony kwadrat oraz brak widocznego wcięcia na smycz. Czyżby nowe akcesorium wymagało dedykowanego etui, aby móc przyczepić je np. do kluczy?

Ponownie parametry techniczne akcesorium nie są znane. Patrząc na poprzedni model możemy się jedynie domyślać, że pojawi się wodoodporność na poziomie co najmniej IP67, UWB czy moduł Bluetoth 5.3 lub nowszy.

Samsung Galaxy SmartTag 3 (źródło: SamMobile)

Wszystkie wspomniane powyżej urządzenia powinny zostać zaprezentowane do końca 2026 roku, najprawdopodobniej wraz z prezentacją smartfona Samsung Galaxy S26 FE (którego zestaw aparatów nie jest już tajemnicą) oraz serii tabletów Galaxy Tab S12.