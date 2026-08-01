Oferta No LimitGB w Lyca Mobile
Oferta No LimitGB w Lyca Mobile (źródło: Lyca Mobile)
GSM

Nowa oferta bez limitu GB. Jest dość… specyficzna

Wojciech Kulik·
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GSM
Nowa oferta bez limitu GB. Jest dość… specyficzna

Wirtualny operator Lyca Mobile dołączył do grona tych, którzy oferują pakiety bez limitu GB do wykorzystania w Polsce. Jego propozycja jest jednak – delikatnie mówiąc – osobliwa i raczej nie przypadnie do gustu osobom, które lubią sobie poesemesować.

Lyca Mobile wprowadza nielimitowany internet. To jednak nie jest pełen no limit

Nowy pakiet Lyca Mobile nazywa się No LimitGB i – zgodnie z nazwą – pozwala użytkownikom korzystać z internetu 5G i 4G bez ograniczeń. Nie obowiązują żadne limity – ani danych, ani prędkości. Jedynie w roamingu trzeba będzie liczyć gigabajty: w UE i EOG do wykorzystania jest 20,5 GB, a w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii – 10,25 GB.

To, co w tej ofercie nietypowe, to fakt, że obowiązują limity na połączenia i wiadomości. W ramach pakietu użytkownik może rozmawiać przez maksymalnie 3000 minut i wysłać nie więcej niż 2000 SMS-ów w ciągu miesiąca. Mało tego – dziennie można wysłać maksymalnie 100 SMS-ów, co dla wielu osób może być bardzo trudne.

Po przekroczeniu tego limitu każda wiadomość kosztuje 25 lub 27 groszy (w zależności, czy na inny numer w Lyca Mobile czy poza siecią). Minuta połączenia zaś to koszt 29 lub 49 groszy. Warto też mieć świadomość, że – nie tylko w tym pakiecie, ale w ogóle – Lyca Mobile nie obsługuje MMS-ów. Zresztą, wspomniane ograniczenia ilościowe również są charakterystyczne dla całej oferty tego operatora.

Nowy plan ma też niezaprzeczalne plusy. Należą do nich: brak konieczności wiązania się długoterminową umową (rezygnacja jest możliwa w każdym momencie), obsługa eSIM, rejestracja numeru w 100% online oraz wygodne, automatyczne odnawianie płatności (które bez problemu można też wyłączyć). W zależności od lokalizacji za zaletę lub wadę można też uznać wykorzystywanie nadajników sieci Plus.

Ile kosztuje pakiet z nielimitowanym internetem w Lyca Mobile?

Czas przejść do odpowiedzi na najważniejsze pytanie – to o cenie. Pakiet No LimitGB w Lyca Mobile kosztuje 59 złotych miesięcznie.

Oferta No LimitGB w Lyca Mobile
Oferta No LimitGB w Lyca Mobile (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Cena jest więc całkiem atrakcyjna, bo za nielimitowany internet w równie elastycznym Orange Flex trzeba zapłacić 80 złotych, a w T-Mobile na abonament – 75 złotych. W obu tych przypadkach mamy jednak jeszcze prawdziwie nielimitowane minuty i wiadomości.

Bezkonkurencyjna pozostaje natomiast subskrypcyjna oferta Red Bull Mobile – absolutny brak limitów kosztuje tam jedynie 50 złotych (30 złotych za plan podstawowy + 20 złotych za możliwość korzystania z internetu bez ograniczeń).

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