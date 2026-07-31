Czasami przewidywania producentów smartfonów prezentowane za pomocą urządzeń koncepcyjnych przenikają do masowej produkcji. Zdarza się jednak, że pomysł wraca na targach i wydarzeniach, ale do faktycznego wdrożenia jeszcze daleka droga. Kolejny producent chce zaprezentować wracający jak bumerang koncept.

Od konceptu do produkcji

Szukanie rozwiązań, które najpierw debiutowały na urządzeniach koncepcyjnych a później przeszły do produkcji, nie jest wcale takie trudne, jak może się wydawać. Choć część pomysłów pokroju wysuwanej kamery pojawiły się i zniknęły, to wiele technologii zostało z nami na dłużej. Wystarczy wspomnieć o takich rozwiązaniach jak elastyczne panele OLED, wcięcia na aparat z przodu nie większe niż oczko obiektywu czy eSIM, które przecież jeszcze kilkanaście lat temu były traktowane jako obietnica odległej przyszłości.

Nie każdy pomysł miał też okazję zostać wdrożony w ciągu kilku lat do pierwszej prezentacji w koncepcie. Idealnym przykładem jest tu wizja bezramkowego smartfona. Bardzo cienkie ramki udało się uzyskać już w 2014 roku m.in. w modelu Sharp Aquos Crystal, jednak mowa tu tylko o trzech z czterech krawędzi – smartfon charakteryzował się ogromnym podbródkiem na którym umieszczono kamerę i czujniki.

Wizję smartfona z bardzo wąskimi ramkami pokazywało już m.in. Vivo (koncept Apex z 2018 roku), Xiaomi (Mi Mix Alpha z ekranem mocno zachodzącym na plecy urządzenia) czy Meizu (projekt Zero, który obiecywał dodatkowo brak jakichkolwiek gniazd). Teraz pomysł na bezramkowe urządzenie wyszedł ze strony Tecno.

Tecno zapowiedziało koncept bezramkowego smartfona

W trakcie targów IFA, które odbędą się we wrześniu 2026 roku w Berlinie, Tecno planuje przywieźć ze sobą smartfon Next-Gen Borderless Concept. Jak podpowiada nazwa konceptu, jest to urządzenie praktycznie pozbawione ramek wokół ekranu – jedyne co widać na froncie urządzenia to nachodzące na niego ramki oraz wyświetlacz obejmujący całą powierzchnię. Jedynym elementem zaburzającym całość jest widoczne wcięcie na aparat u góry.

Tecno Next-Gen Bezelless Concept (Źródło: GSMArena)

Według producenta, bezramkowy efekt udało się osiągnąć dzięki „zaawansowanemu wewnętrznemu nakładaniu warstw, nowym technikom montażu ekranu oraz przebudowie strukturalnej”. Przy okazji udostępniono kilka grafik – na jednej z nich widać, jak Tecno Next-Gen Borderless Concept wygląda w porównaniu z iPhonem 17 Pro. Dodatkowe szczegóły, takie jak specyfikacja urządzenia, zapewne zostaną ujawnione w trakcie IFA.

Tecno Next-Gen Bezelless Concept (Źródło: GSMArena)

Czy prezentacja urządzenia oznacza, że lada chwila zobaczymy bezramkowe smartfony na półkach sklepowych? Niekoniecznie – od lat wspomina się, że takie rozwiązanie jest nie do końca praktyczne. Brak 1-2 mm ramki, jaką znajdziemy w większości współczesnych urządzeń, oznacza wyższą podatność na uszkodzenie ekranu, brak miejsca na schowanie modułów takich jak anteny czy problem z przypadkowymi kliknięciami na brzegach bez względu na to, w jaki sposób trzymamy urządzenie.

Wisienką na torcie jest też fakt, że Tecno lubi sypać koncepcyjnymi smartfonami jak z rękawa. W ostatnich latach marka pokazała m.in. smartfon z rozbudowanym systemem magnetycznych akcesoriów czy podwójnie składany model Phantom Ultimate G Fold. Nie przekłada się to jednak na realne innowacje w oferowanych smarfonach, a wygląda bardziej jak próba zrobienia wokół siebie szumu.

Może warto jednak schować sceptycyzm do szuflady i przyglądać się ruchom Tecno? Kto wie, czy tym razem nie będzie to faktyczny pokaz innowacji, która w ciągu kilku miesięcy przerodzi się w realny produkt?