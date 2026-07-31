Nowy samochód Xiaomi oficjalnie. Chińczycy grają już w całkiem innej lidze

Zadebiutował Xiaomi SkyNomad, czyli duży i imponujący SUV. Co ciekawe, na pokładzie ma silnik spalinowy, ale jest on tylko dodatkiem do elektrycznego napędu.

Premiera Xiaomi SkyNomad. Co tym razem przygotowali Chińczycy?

Xiaomi nie zwalnia tempa, a nawet można odnieść wrażenie, że wrzuciło wyższy bieg. W 2023 roku zadebiutował pierwszy samochód Xiaomi – model SU7. Następnie w 2025 roku pokazano Xiaomi YU7, czyli „Ferrari Purosangue z Chin”. Z kolei teraz do oferty dołącza Xiaomi SkyNomad – przedstawiciel nowej serii zbudowany na platformie Xiaomi Kunlun.

Mamy do czynienia z dużym SUV-em, szczególnie w wersji Xiaomi SkyNomad N90 Max. Otóż ten wariant jest 7-osobowy, a jego wymiary zewnętrzne wynoszą: 5285 mm długości, 1998 mm szerokości i 1825 mm wysokości, przy rozstawie osi 3080 mm. Z kolei 5-osobowy SkyNomad N70 Max ma wymiary: 4960 × 1998 × 1765 mm, przy rozstawie osi 2950 mm.

Dzięki zastosowaniu platformy Xiaomi Kunlun udało się uzyskać płaską podłogę, co dodatkowo zwiększa i tak dużą ilość przestrzeni we wnętrzu. Producent wspomina, że 7-osobowy wariant oferuje nawet 1,55 m miejsca na nogi w drugim rzędzie, a przestrzeń bagażowa może osiągnąć 1831 l. Do tego dochodzą 34 schowki, w tym jeden o pojemności 18,4 l dla pasażera z przodu.

fot. Xiaomi

Wszystkie fotele są regulowane elektrycznie, a przednie standardowo wyposażone są w 16-punktowy masaż, wentylację i ogrzewanie. Dostępne są nawet obrotowe fotele, które pozwalają zmienić kabinę w mobilny salonik, aby rozmawiać z innymi pasażerami twarzą w twarz. Ewentualnie z tyłu może znaleźć się łóżko. Tylne drzwi otwierają się pod kątem prawie 90° i mogą mieć opcjonalny elektryczny stopień, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie.

We wnętrzu może pracować system audio z 25 głośnikami. Oferowany jest także telewizor dla pasażerów z tyłu, funkcja płynnego przenoszenia treści pomiędzy różnymi ekranami, a sprawny internet ma zapewnić modem 5G. Xiaomi SkyNomad korzysta też z Wi-Fi 7 oraz platformy zbudowanej w oparciu o układ Snapdragon 8 Gen 3.

fot. Xiaomi

Co napędza Xiaomi SkyNomad?

Zarówno w Xiaomi SkyNomad N90 Max, jak i w SkyNomad N70 Max, zastosowano 1,5-litrowy silnik spalinowy o mocy 150 KM. Jego zadaniem nie jest jednak napędzanie kół – przynajmniej nie bezpośrednio. Otóż jest on częścią systemu, który produkuje prąd do silników elektrycznych.

Samochód, gdy jest naładowany, nie korzysta z jednostki spalinowej, ale z prądu. W przypadku akumulatora klienci mogą wybrać jedną z dwóch opcji – LFP o pojemności 52 kWh lub NMC o pojemności 76 kWh. SkyNomad N70 Max osiąga do 505 km zasięgu w trybie elektrycznym, a SkyNomad N90 Max może przejechać do 464 km. Producent podaje jeszcze, że Xiaomi SkyNomad N90 Max zapewnia łączny zasięg 1705 km, gdy korzysta z akumulatora i zbiornika paliwa. Natomiast po wyczerpaniu energii oferowanej przez akumulator zużycie paliwa ma wynosić 6,26 l na 100 km.

fot. Xiaomi

Układ napędowy N90 Max składa się z dwóch silników elektrycznych, które napędzają wszystkie koła i mają moc 310 kW. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 190 km/h. Z kolei N70 jest dostępny z pojedynczym silnikiem elektrycznym na tylnej osi o mocy 210 kW lub z napędem na cztery koła z dwoma silnikami o mocy 310 kW.

Oczywiście nie zabrakło kamer, liderów i bogatego zestawu systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Nad całością czuwa platforma o mocy obliczeniowej 700 TOPS oparta o Nvidia Drive Thor.

fot. Xiaomi

Cena Xiaomi SkyNomad i dostępność

Można już składać zamówienia przedpremierowe w Chinach. Ceny Xiaomi SkyNomad N70 Max zaczynają się od 259900 juanów (równowartość około 144 tys. złotych), a Xiaomi SkyNomad N90 Max został wyceniony na 299900 juanów (około 166 tys. złotych).