Cicha premiera Huawei MateBook D 14 SE. Co oferuje nowy laptop Huawei?

Producent nieustannie rozwija swoją ofertę MateBooków. Portfolio producenta wzbogaciło się o nowy model MateBook D 14 SE. Co oferuje najnowszy laptop Huawei i ile kosztuje?

Co oferuje laptop Huawei MateBook D 14 SE? (specyfikacja)

Nowe urządzenie w ofercie chińskiej marki jest wyposażone w ekran IPS o przekątnej 14 cali, rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli (157 ppi) i jasności 250 nitów, który ma 45% kolorów NTSC i 170° kąt widzenia oraz cechuje się współczynnikiem kontrastu 800:1. Producent podaje, że trzy krawędzie mają szerokość 4,8 mm. Co ważne, wyświetlacz można odchylić o nawet 180°. Kamera (1 Mpix) do rozmów wideo nie jest umieszczona na klapie nad wyświetlaczem, tylko znajduje się na terenie klawiatury, pomiędzy klawiszami F6 i F7.

MateBook D 14 SE (źródło: Huawei)

We wnętrzu laptopa znajduje się procesor Intel Core i5 12. generacji (i5-1235U) z dwoma wysokowydajnymi rdzeniami do 4,4 GHz, ośmioma do 3,3 GHz i 12 wątkami (10 nm) oraz układem graficznym Intel Iris Xe 1,2 GHz. Ponadto urządzenie dysponuje 8 GB RAM DDR4 i oferuje dysk SSD PCIe (M.2 2280) o pojemności 512 GB. Warto też wspomnieć, że na pokładzie jest również wentylator z łopatkami w kształcie litery S o grubości 0,2 mm i rurka cieplna, które mają ochładzać emitujące najwięcej ciepła podzespoły.

Łączność w laptopie zapewniają Bluetooth 5.1 i WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6 obsłuży transmisję danych z prędkością nawet 2,4 Gbit/s). Urządzenie ma również USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, USB-C (ze wsparciem dla ładowania), HDMI i 3,5 mm złącze audio. Nie można też zapomnieć o tym, że Huawei MateBook D 14 SE został wyposażony w podświetlaną klawiaturę z czytnikiem linii papilarnych, podwójne głośniki stereo i dwa mikrofony.

MateBook D 14 SE (źródło: Huawei)

Laptop Huawei MateBook D 14 SE fabrycznie pracuje na systemie Windows 11 Home 64 bit. Jego zasilaniem zajmie się zaś akumulator o pojemności 56 Wh (jest wsparcie dla ładowania o mocy 65 W, a dołączonym w zestawie zasilaczem z końcówką USB-C można ładować też smartfony marki). Całość w metalowej obudowie ma grubość 15,9 mm i waży 1,38 kg.

Cena, dostępność

Najnowszy laptop Huawei MateBook D 14 SE jest dostępny w Chinach wyłącznie w jednej konfiguracji, tj. z procesorem Intel Core i51235U oraz 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Jego cena w ojczyźnie producenta została ustalona na 4199 juanów, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~2785 złotych.

Na tę chwilę nie wiemy, czy nowy laptop Huawei MateBook D 14 SE będzie dostępny również w innych krajach, w tym w Polsce. Przy okazji przypomnimy jednak, że już za tydzień, 2 listopada 2022 roku, producent zaprezentuje w Chinach nowy składany smartfon Huawei P50 Pocket S i smartwatch Watch GT Cyber.