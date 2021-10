Samsung zarobił tyle kasy, że nawet nie jesteś sobie w stanie wyobrazić takiej kwoty

Samsung opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku. Południowokoreański gigant ma się czym chwalić. Jeszcze nigdy nie wiodło mu się tak dobrze, mimo że sytuacja na globalnym rynku jest bardzo trudna.

Wyniki finansowe Samsunga za trzeci kwartał 2021 roku

Gigant z Korei Południowej informuje, że skonsolidowany przychód za trzeci kwartał 2021 roku wyniósł 73,98 bln wonów południowokoreańskich i był rekordowo wysoki. Producent odnotował wzrost aż o 10% rok do roku, kiedy to padł poprzedni kwartalny rekord. Równie dobrze sytuacja wygląda w przypadku zysku operacyjnego – firma zaraportowała 15,82 bln KRW, co jest drugim najwyższym wynikiem w jej historii i kwotą o 26% wyższą niż osiągnięta w poprzednim kwartale.

Samsung nie ukrywa, że tak świetne wyniki udało się osiągnąć dzięki wysokim przychodom z działalności związanej z półprzewodnikami, a także ekranami, ponieważ wielu klientów (czyt. producentów smartfonów) kupowało wyświetlacze od Samsung Display.

fot. Pexels

Nie tylko te oddziały południowokoreańskiego giganta poradziły sobie w trzecim kwartale 2021 roku znakomicie. Powodów do dumy dostarczył firmie również dział mobilny, ponieważ odnotował on „sekwencyjną poprawę zysków” dzięki wysokiemu popytowi na składane smartfony oraz te z niższej i średniej półki. Jednocześnie zaraportował też wzrosty w segmencie tabletów i wearables, do czego z pewnością przyczynił się ogromny popyt na Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic.

Sam dział IT & Mobile Communications wygenerował w trzecim kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody w wysokości 28,42 bln KRW i zysk operacyjny w kwocie 3,36 bln KRW.

W kolejnym kwartale Samsung ma zamiar nadal skupiać się na dostarczaniu półprzewodników zgodnie z zapotrzebowaniem na nie, które stale jest ogromne, choć jednocześnie zastrzega, że niedobory komponentów mogą wpłynąć na dostawy.

Ponadto Samsung oczekuje, że dział mobilny zaraportuje w Q4 2021 „solidną rentowność” dzięki zwiększeniu sprzedaży produktów klasy premium, jak składane smartfony (w tym przede wszystkim Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition), a także zaspokojeniu popytu na przystępne cenowo modele z modemami 5G z niższej i średniej półki. Koreańczycy chcą, żeby klienci, którzy będą wymieniać dotychczas używany smartfon, kupili ich urządzenie. Jednocześnie spodziewają się, że sprzedaż tabletów i wearables wzrośnie.