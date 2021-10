Stwórz wyjątkowego Samsunga Galaxy Z Flip 3. Dostępnych jest 49 kombinacji

Czarna, biała lub nawet różowa obudowa to dla Ciebie za mało? Koreańczycy pochwalili się nową usługą, która pozwala w dużym stopniu spersonalizować wygląd składanego modelu Samsung Galaxy Z Flip 3. Poznaliśmy również nowe funkcje, które trafią do smartwatchy Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition

Na dzisiejszej konferencji Unpacked 2 nie zobaczyliśmy żadnego nowego smartfona południowokoreańskiej firmy i nie mieliśmy do czynienia z żadną znaczącą sprzętową premierą. Mimo tego, nie należy jej uznawać za nudną. Producent pochwalił się m.in. usługą, która umożliwia w dość sporym stopniu spersonalizowanie wymarzonego smartfona.

Na wstępie warto zauważyć, że składany Samsung Galaxy Z Flip 3 to jak najbardziej oryginalne urządzenie, będące pokazem możliwości inżynierów firmy. Zastosowana technologia pozwala już poczuć się wyjątkowo, ale nie wszystkim może to wystarczać. Dla bardziej wymagających klientów zostało więc przygotowane rozwiązanie, w którym stworzą jedną z 49 kolorystycznych kombinacji.

W Bespoke Studio możemy skonfigurować smartfon Samsung Galaxy Z Flip 3, wybierając spośród kilku różnych kolorów górnego i dolnego panelu, a także decydując się na jeden z dwóch kolorów ramek. Dostępne kolory to niebieski, różowy, żółty, czarny i biały. Nie jesteśmy tutaj w żadnym stopniu ograniczeni, więc otrzymujemy łącznie wspomniane 49 kombinacji.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition niestety nie będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Firma poinformowała, że po specjalną wersję smartfona mogą sięgnąć klienci w Korei, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Kanadzie i Australii już od 20 października. Niestety, na liście zabrakło Polski.

Kilka przydatnych nowości dla właścicieli smartwatchy Galaxy Watch 4

Narzędzie do zaprojektowania wyróżniającego się składaka Samsung Galaxy Z Flip 3 to nie jedyne nowości ogłoszone w ramach Unpacked 2. Producent przestawił jeszcze zmiany, które trafią do użytkowników Galaxy Watchy 4 w aktualizacji.

Wśród najciekawszych ulepszeń należy wymienić cztery nowe twarze, dzięki którym – jak podkreśla Samsung – możemy zobaczyć informacje, jakie najczęściej sprawdzamy i to wykonując jedno spojrzenie na nadgarstek. Przykładowo tarczę Info Brick możemy dostosować, wybierając statystyki, na których najbardziej nam zależy – od tętna i stresu po stan codziennej aktywności. Dostępna jest również tarcza zegarka wyświetlającą dogłębną prognozę pogody, podstawowy pulpit nawigacyjny lub animowane tapety.

Teraz możemy łączyć i dopasowywać do czterech „widżetów”, które będą wyświetlane na tarczy zegarka Animals – od czasu pracy baterii, po przypomnienia, wiadomości, liczbę kroków i wiele więcej. Z kolei w przypadku tarczy My Photo+ pojawiły się ruchome GIF-y. Aktualizacja wprowadza również bardziej zabawne animacje na tarczy zegarka Steps Challenge.

Smartwatche Galaxy Watch 4 otrzymały jeszcze dodatkową kontrolę gestów oraz dostosowywanie czułości funkcji odpowiadającej za wykrywanie wypadków. Proces rozpoczęcia wprowadzania aktualizacji został wyznaczony na 20 października.