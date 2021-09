Samsung zaprezentował rozciągający się ekran. Musicie to zobaczyć

Samsung nieustannie podnosi poprzeczkę w wielu branżach i często wyprzedza konkurencję… która następnie kupuje jego produkty, aby nie pozostać tyle. Jaka przyszłość czeka rozciągający się ekran? Jeżeli tak samo spektakularnie, jak wygląda ten nietypowy ekran, to Koreańczycy nie będą nadążać z jego produkcją.

Brakłoby nam tchu, gdybyśmy na jednym wdechu chcieli wymienić wszystkie innowacje i technologie, wprowadzone na rynek przez południowokoreańskiego giganta. Co więcej, duża część jego produktów trafia nie tylko do urządzeń marki Samsung, ale też sprzętów konkurencji, w tym Apple i Google, z którym ostatnio bardzo mocno zacieśniono współpracę – jednym z jej owoców jest system Wear OS 3.

Samsung zaprezentował rozciągający się ekran. Podłoga to lawa nabiera nowego znaczenia

Koreańczycy nie spoczywają na laurach, ponieważ konkurencja nie śpi, choć w rzeczywistości mają nad nią ogromną przewagę czasową i technologiczną. Mimo to nieustannie pracują nad czymś nowym, co prędzej czy później może znaleźć się na dostępnych na sklepowych półkach urządzeniach.

Producent z Korei Południowej zaprezentował podczas targów Global Tech Korea 2021 rozciągający się ekran, który przekształca obraz dwuwymiarowy w trójwymiarowy i jednocześnie dostarcza niedostępne nigdy wcześniej doświadczenie obcowania z urządzeniem elektronicznym. Jako materiał testowy wykorzystano nagranie lawy i daje to oszałamiający efekt wizualny.

Widoczny powyżej rozciągający się wyświetlacz ma przekątną 13 cali i naturalnie wykorzystuje technologię OLED. Ekran analizuje, co jest wyświetlane za jego pośrednictwem i w czasie rzeczywistym odpowiednio formuje swoją powierzchnię, aby jak najwierniej oddać emitowany obraz w trzech wymiarach.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, kiedy Samsung zaprezentował podobną technologię. Po raz pierwszy zrobił to podczas wydarzenia International Society for Information Display już w 2017 roku. Wówczas rozciągający się wyświetlacz miał przekątną 9,1 cala.

Changhee Lee, wiceprezydent Samsung Display, powiedział, że „stopień deformacji rozciągliwych ekranów OLED wynosił w przeszłości ~5%, ale teraz został znacząco poprawiony”. Nie padła natomiast żadna deklaracja, kiedy tego typu wyświetlacz zostanie zastosowany w dostępnym komercyjnie produkcie, aczkolwiek w założeniach może być wykorzystywany w różnych urządzeniach.

Prawdopodobnie minie jeszcze kilka lat, zanim ta technologia będzie gotowa do produkcji na masową skalę. Na tę chwilę najważniejsze dla południowokoreańskiego producenta są składane wyświetlacze, a także dające się rozwijać i zwijać. Rozciągające się raczej prędko nie trafią do komercyjnie dostępnego urządzenia.