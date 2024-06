Premiera Call of Duty: Black Ops 6. Będzie bombowo!

Xbox Games Showcase 2024 nie zawiódł. Amerykańska korporacja pokazała szereg nowych gier, dodatków do hitowych produkcji oraz informacje o nowej ofercie Xbox Game Pass. Najważniejszą wiadomością dla wielu graczy niewątpliwie będzie potwierdzona data premiery Call of Duty: Black Ops 6!

Call of Duty: Black Ops 6 wyjdzie w październiku

Na pewno jedną z najważniejszych informacji na tegorocznym Xbox Games Showcase jest data premiery Call of Duty: Black Ops 6, potwierdzenie, że tytuł będzie dostępny od pierwszego dnia w Xbox Game Pass, a także informacji związanych z fabułą. Akcja rozgrywać będzie się na początku lat 90., ale jej konsekwencje mogą sięgać nawet zamachu na World Trade Center, a przynajmniej na to wskazują dotychczasowe przecieki związane z Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops 6 premierę będzie miało 17 października tego roku, a wcześniej dostępna będzie otwarta beta o ograniczonej liczbie trybów, którą będzie mógł ograć każdy gracz z zamówieniem preorderowym.

Na początek w trybie sieciowym dostępnych będzie 16 map, a także tryb zombie. Twórcy zapowiadają również, że będą rozwijać te tryby po premierze. Miejmy jedynie nadzieję, że zrobią to lepiej niż deweloperzy obecnej wersji Call of Duty.

DOOM: The Dark Ages OFICJALNIE powstaje

Legendarna seria DOOM doczeka się nowej gry w tym kultowym uniwersum. DOOM: The Dark Ages tworzone przez id Software zostało zapowiedziane na Xbox Games Showcase. Ma to być prequel, którego historia będzie dziać się w średniowieczu, do czego zresztą bezpośrednio nawiązuje tytuł. Na razie nie ma zbyt wielu potwierdzonych informacji oprócz tych, które możemy wywnioskować z 2-minutowego trailera.

Na wideo można zauważyć nowe lokacje, bronie, przeciwników, a także przede wszystkim odświeżoną i jeszcze ładniejszą oprawę graficzną. Poznaliśmy również przybliżoną datę premiery – gra zadebiutuje w 2025 roku, od razu będzie dostępna w Xbox Game Pass i trafi na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.

World of Warcraft: The War Within z datą premiery

Prawdopodobnie World of Warcraft: The War Within trafi do Xbox Game Pass, ale o tym plotkuje się już od dłuższego czasu. Na Xbox Games Showcase padła natomiast inna, ważna deklaracja dotycząca Wowa – poznaliśmy oficjalną datę premiery nowego dodatku. Ten zadebiutuje jeszcze w te wakacje, bowiem 26 sierpnia. Najnowszy zwiastun mocno wskazuje na to, że dokończone zostaną wątki z Azeroth, które przez zejście do Shadowlandsów czy później na Smocze Wyspy, zostały odłożone.

Blizzard promuje również mocno zestaw „Welcome to Azeroth”, który za około 108 złotych (24,99 dolarów), zaoferuje abonament do gry na 60 dni, dodatek Dragonflight, a także level boost dla nowej postaci do 60 poziomu.

Znamy datę premiery Diablo IV Vessel of Hatred

Diablo IV od swojej premiery zmagało się z wieloma problemami. Najnowsza produkcja Blizzarda po prostu nie dojeżdżała poziomem i contentem do tego, do czego przyzwyczaiła nas ta seria i była słaba przez pierwsze dwa sezony. Dopiero teraz się to powoli zmienia, ale prawdziwym gamechangerem ma być pierwszy fabularny dodatek, który wprowadzi sporo nowości, historię, możliwości rozwoju postaci oraz – przede wszystkim – nową klasę, która podobno wcześniej nie była znana w uniwersum.

Rozszerzenie Vessel of Hatred ma się kręcić głównie wokół Mefisto i być kontynuacją historii poznanej w podstawowej wersji gry. Wśród nowych terenów ma być m.in. dżungla, położona blisko Kurast. Dodatek trafi na serwery 8 października.

Fallout 76: Skyline Valley nadchodzi wielkimi krokami

Miłośnicy Fallouta 76 również nie mogą narzekać na Xbox Games Showcase. Podczas konferencji Microsoftu zapowiedziano nowe rozszerzenie o wdzięcznej nazwie „Skyline Valley”, które ma odświeżyć ten dalej popularny tytuł. Dzięki dodatkowi do Fallouta 76 gracze będą mogli odwiedzić nową mapę, zdobyć dodatkowe bronie, przedmioty oraz zmierzyć się z nowymi przeciwnikami.

Zmiany w Fallout 76 maja być dość spore, ponieważ rozszerzenie zapowiadane jest jako bardzo duże, a po zapowiedzi trzeba przyznać, że wygląda to co najmniej świetnie. Dodatek będzie dostępny od 12 czerwca, ale to nie koniec ciekawych newsów – w 2025 roku gracze będą mogli zagrać jako Ghoul!

STALKER 2 z datą premiery

A na koniec mamy świetną wiadomość dla fanów STALKER 2. Najnowszy zwiastun w zasadzie potwierdził nam datę premiery. Wiemy już, że okolice Czarnobyla będziemy mogli zwiedzać od 5 września tego roku – wygląda więc na to, że druga połowa 2024 roku będzie obfitowała w całą masę świetnych tytułów.

Warto również podkreślić, że gra od samej premiery będzie dostępna w Xbox Game Pass na PC oraz konsole Xbox Series X/S.

Które ogłoszenie z dzisiejszej konferencji uważacie za najważniejsze?