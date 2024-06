Nowe słuchawki Redmi. Mają duże przetworniki i ANC

Redmi Buds 6S to nowa propozycja z katalogu Xiaomi. To niedrogie słuchawki typu TWS, które pomimo niewysokiej ceny mają całkiem sporo do zaoferowania (najwięcej osobom, które mają też smartfony tego samego producenta).

Redmi Buds 6S to tanie, ale dobrze zapowiadające się TWS-y

Kolejne całkowicie bezprzewodowe słuchawki Xiaomi z niższej półki cenowej ujrzały światło dzienne. Mowa o modelu Redmi Buds 6S, który nie tylko z nazwy wygląda na urządzenie blisko spokrewnione z Redmi Buds 6 Active.

Informacje na temat Buds 6S pojawiły się na oficjalnej stronie Xiaomi. Wynika z nich, że są to pchełki o konstrukcji dousznej (a nie dokanałowej) i – podobnie jak wariant Active – zostały wyposażone w przetworniki o średnicy 14,2 mm. Mają oferować całkiem przyzwoite brzmienie, a do tego pozwolą cieszyć się w rozmaitych sytuacjach, dzięki zintegrowanej technologii aktywnej redukcji hałasu (ANC).

fot. producenta

Wbudowane mikrofony wyeliminują także szumy wiatru podczas rozmów telefonicznych. Jedno naładowanie tych słuchawek do pełna umożliwi natomiast uzyskanie nawet 33 godzin działania (przy czym same pchełki bez etui wytrzymają maksymalnie 7 godzin). Oferują zatem nieco dłuższy czas pracy niż model Active.

Nowe eSki w katalogu Xiaomi mają pozwolić także na cieszenie się realistycznymi efektami przestrzennymi. Docenią to przede wszystkim mobilni gracze i miłośnicy seriali „na wynos”, ale jedynie ci, którzy korzystają przy tym ze smartfonów tego samego producenta. Na liście kompatybilnych modeli znajdują się przede wszystkim urządzenia z serii Redmi K70 oraz Xiaomi 14 i 13.

Cena i dostępność

Jak na razie to wszystko, co wiemy o słuchawkach Buds 6 Active. Ostatnią informacją przedstawioną na stronie producenta jest cena. Wynosi ona 199 juanów (równowartość ~110 złotych), a więc dwa razy tyle, ile trzeba zapłacić za model Active.

Kwestia dostępności pozostaje niewiadomą. Niebawem urządzenie zacznie być sprzedawane w Chinach, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Podobnie jak ewentualne plany producenta w związku z wypuszczeniem tego modelu poza granice Państwa Środka.