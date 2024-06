Wiemy, kiedy premiera Microsoft Flight Simulator 2024. Odpowiesz na wezwanie?

Podczas Xbox Games Showcase nie mogło zabraknąć segmentu poświęconego Microsoft Flight Simulator. Tegoroczna odsłona tego kultowego tytułu zadebiutuje w listopadzie, a my poznaliśmy szczegółowe informacje dotyczące gry. Macie zamiar odpowiedzieć na wezwanie?

Data premiery Microsoft Flight Simulator 2024

O tym, że w tym roku dostaniemy odświeżone Microsoft Flight Simulator, wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. W sieci krążyło mnóstwo plotek z tym związanych, a część z nich znalazła potwierdzenie. Microsoft Flight Simulator 2024 zadebiutuje 19 listopada tego roku i w dniu premiery trafi do Xbox Game Pass, co akurat nikogo nie powinno dziwić. W końcu to jeden z flagowych produktów tej usługi.

Tradycyjnie, w Microsoft Flight Simulator za pomocą podniebnych maszyn zwiedzić można będzie cały świat. W grze dostępne będą misje ratownicze, opylanie upraw czy też loty balonami. Oprócz tego usprawniono fizykę produkcji oraz grafikę, co jest świetną wiadomością dla fanów tego tytułu.

Na pewno jest to jedno z najważniejszych ogłoszeń na Xbox Games Showcase i warto obejrzeć poniższy zwiastun, który po prostu robi robotę, a przy okazji zachwyca oko:

Kontynuacja kultowej serii

Microsoft Flight Simulator 2024 ma być po prostu mocnym rozwinięciem tego, co już znamy w tej serii. Od 2020 roku możemy nieprzerwanie zwiedzać świat w podobnym stylu, ale odświeżona wersja ma wnieść po prostu sporo usprawnień. Szef marki już wcześniej zapewniał graczy, że będzie to coś więcej niż zwykła gra, zapewniając, że będzie można świetnie się wczuć w rolę pilotów.

W Microsoft Flight Simulator mają być dostępne również misje jako ratownicy górscy czy piloci szybowców. Na ten moment nie otrzymaliśmy szczegółowych informacji o grze, ale trzeba przyznać, że zapowiada się to co najmniej świetnie.

Co ciekawe, gra będzie dostępna od premiery w Xbox Game Pass na PC, chmurze oraz konsolach Xbox Series X/S, ale nie wiemy ile będzie kosztować jako osobny produkt, a nie część usługi abonamentowej – na oficjalnej stronie Microsoftu na razie brakuje tej informacji.