Wiemy już, jaki dokładnie jest i co potrafi Exynos 850, którego ma Galaxy A21s

Na pokładzie urządzeń mobilnych Samsunga można znaleźć procesory różnych producentów. Koreańczycy częściowo polegają na swoich własnych marki Exynos, ale chętnie wyposażają swoje smartfony i tablety również w układy Qualcomm Snapdragon oraz MediaTeka. Wraz z Galaxy A21s zadebiutował Exynos 850 i (dopiero) teraz poznaliśmy jego dokładną specyfikację i możliwości.

Ile osób, tyle opinii. W przypadku Exynosów przeważają jednak te negatywne, szczególnie odnośnie topowych procesorów, które znajdują zastosowanie w high-endach Samsunga. Koreańczycy przygotowali również nieco niżej pozycjonowane układy i ochoczo dzielą się nimi z konkurencją – po Exynosa 980 sięgnęło na przykład Vivo. Jednocześnie najnowsze mają już tylko trzy, a nie cztery cyfry w oznaczeniach. Kolejnym takim jest nowy Exynos 850.

Exynos 850 – specyfikacja

Jest to pierwszy w historii Samsunga procesor, który w 100% bazuje na rdzeniach ARM Cortex-A55 (4+4 do 2,0 GHz). Wcześniej Koreańczycy w układach do urządzeń ze średniej półki stosowali połączenie rdzeni ARM Cortex-A73 i Cortex-A53 (m.in. Exynos 9610 i Exynos 7904). Do jego produkcji wykorzystywany jest 8-nm proces technologiczny LPP (poprzednio 10 nm lub nawet 14 nm), co powinno pozytywnie wpłynąć zarówno na jego wydajność, jak i energooszczędność.

W Exynosie 850 zastosowano też układ graficzny ARM Mali-G52. Procesor jest w stanie obsłużyć kości RAM typu LPDDR4x i pamięć flash typu eMMC 5.1, więc należy się go spodziewać jedynie w smartfonach z pogranicza budżetowej i niższej średniej półki, gdyż wyżej pozycjonowane w większości oferują już pamięć UFS 2.1.

Exynos 850 obsługuje również aparaty o rozdzielczości do 21,7 Mpix (zarówno na tyle, jak i przodzie) lub podwójne 16 Mpix + 5 Mpix. Procesor poradzi sobie też z kodowaniem i dekodowaniem wideo w Full HD przy 60 klatkach na sekundę.

Exynos 850 wspiera także łączność LTE (pobieranie Cat. 13/wysyłanie Cat. 7), Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac, GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Zabrakło natomiast obsługi sieci piątej generacji.

Z informacji opublikowanych na stronie Samsunga wynika, że Exynos 850 nosi oznaczenie S5E3830 i przeznaczony jest do smartfonów oraz tabletów. Układ trafił już do masowej produkcji, więc można spodziewać się kolejnych urządzeń z nim na pokładzie. Jak wspomniałem na początku, pierwszym z nich jest Galaxy A21s, który w Polsce kosztuje 869 złotych.

Źródło: Samsung via xda-developers