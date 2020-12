Smartfon, który ma procesor Exynos, ale nie jest Samsungiem. Oto Vivo X60

Do tej pory, jeśli jakiś smartfon działał na procesorze Exynos, to z reguły oznaczało to, że mamy do czynienia z którymś z Samsungów Galaxy. Teraz nie będzie to takie oczywiste. Vivo X60 wraz z wersją Pro wyposażono w chipsety Samsunga.

Nowe procesory Samsunga w vivo X60

Dwa nowe modele vivo mają koreańskie serca. Montuje się w nich procesory Exynos 1080, projektowane przez Samsunga. To jedna z najbardziej zaawansowanych platform mobilnych na rynku, produkowanych w procesie technologicznym 5 nm. Chipsety mają też zintegrowany modem 5G, co powoli staje się standardem nie tylko wśród topowych układów, ale także tych ze średniej półki.

Oczywiście nie jest niczym nowym, że firmy produkujące smartfony korzystają z podzespołów pochodzących z obcych fabryk. W gruncie rzeczy, procesory Exynos zawitają nie tylko do nowych vivo. Te same układy powędrują wkrótce także do urządzeń Xiaomi.

vivo X60 ma obiektyw ZEISS, a nie jest Nokią

Specyfikacja nowych smartfonów vivo X60 oraz vivo X60 Pro zawiera w sobie kilka interesujących smaczków. W obu wypadkach wykorzystano 6,56-calowe ekrany AMOLED z HDR10+, odświeżające obraz w 120 Hz i wyświetlające go w rozdzielczości Full HD+. Z przodu znajduje się także aparat do selfie z matrycą 32 Mpix i czytnik linii papilarnych.

vivo X60 Pro (fot. fonearena)

To, co jest ciekawe, to aparaty. Zgodnie z ogłoszoną niedawno współpracą, w vivo X60 Pro znajdziemy obiektyw ZEISS (f/1,48) z czteroosiową optyczną stabilizacją obrazu drugiej generacji. Współpracuje on z matrycą główną 48 Mpix od Sony (IMX598). Dodatkowe sensory to: 13 Mpix aparat portretowy (50 mm, f/2.2), 13 Mpix aparat z obiektywem szerokokątnym 120° z obsługą trybu makro (f/2.46) oraz 8 Mpix z teleobiektywem peryskopowym o przybliżeniu optycznym 5x (f/3.4). Podstawowej wersji vivo X60 brakuje tego ostatniego elementu.

Vivo chwali się, że vivo X60 no najcieńszy smartfon działający w sieci 5G – obudowa ma 7,36 mm grubości. Jego pozostałe wymiary to 159,63 x 75,01 mm. Całość waży 175,6 g. W wypadku vivo X60 Pro wymiary to 158,5 x 73.24 x 7,59 mm, z ciężarem obudowy 178 g.

vivo X60

Podstawowe wersje wyposażono w 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, USB-C, Bluetooth 5.1 i ładowarki 33 W. Vivo X60 ma baterię 4300 mAh, zaś vivo X60 Pro – 4200 mAh. Ceny zaczynają się od 3498 juanów (~1950 zł).