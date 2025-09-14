Nowe tanie tablety Samsunga nadchodzą. Co już o nich wiemy?

Samsung przygotowuje się do premiery dwóch nowych tabletów z budżetowej serii Galaxy Tab A. Urządzenia oznaczone jako Galaxy Tab A11 i Galaxy Tab A11 Plus znalazły się na stronie internetowej producenta, a – dzięki doniesieniom zagranicznych portali – poznaliśmy dodatkowo sporo konkretów na temat tego sprzętu.

Samsung Galaxy Tab A11 to po prostu podstawowy tablet

Galaxy Tab A11 będzie następcą modelu Galaxy Tab A9 i – z założenia – ma pozostać urządzeniem budżetowym. Tablet o oznaczeniu modelowym SM-X135 pojawił się już w bazie Geekbench, a jego specyfikacja nie pozostawia złudzeń – to po prostu propozycja dla mniej wymagających użytkowników.

Na pokładzie znajdziemy m.in. 4 GB pamięci RAM, 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej, a całość działa pod kontrolą systemu Android 16 z interfejsem One UI 8. Dodajmy do tego także procesor MediaTek Helio G99 pod maską oraz 8,7-calowy wyświetlacz z odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Strona producenta potwierdza, że akumulator, w który wyposażone zostanie to urządzenie, ma pojemność 5100 mAh, a aparaty będą mieć rozdzielczość 5 Mpix z przodu i 8 Mpix z tyłu.

Samsung Galaxy Tab A11 (źródło: Samsung)

Wygląd urządzenia nie różni się znacząco od poprzednika. Samsung postawił na sprawdzony, minimalistyczny design bez zbędnych udziwnień. Potwierdzają to zdjęcia opublikowane w serwisie X oraz na stronie internetowej Samsunga.

Pod względem ceny, choć oficjalnych danych informacji jeszcze nie ma, można spodziewać się pułapu około 199 euro (~855 złotych), czyli w okolicach dotychczasowej wyceny Galaxy Tab A9.

Samsung Galaxy Tab A11 (źródło: Samsung)

Co wiemy o tablecie z dopiskiem „Plus”?

Zdecydowanie ciekawszą propozycją wydaje się być Galaxy Tab A11 Plus. Urządzenie o oznaczeniu SM-X236B zdradziło swoją specyfikację w bazie Geekbench, a dodatkowe informacje zostały ujawnione przez portal WinFuture.

Najważniejsza różnica względem mniejszego wariantu (bez Plusa) to procesor MediaTek Dimensity 7300 lub 7300X – drugi z nich został zastosowany m.in. w Motoroli Razr 50. Do tego dochodzi 6 GB RAM-u, co powinno przełożyć się na wyraźnie lepszą wydajność niż podstawowej wersji. Według przedpremierowych informacji wyświetlacz w Galaxy A11 Plus będzie miał przekątną 11 cali. Jeśli chodzi o oprogramowanie, tutaj również potwierdzono Androida 16 z One UI 8.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus (źródło: WinFuture)

Na razie nie wiadomo, czy Samsung zdecyduje się na dodatkowe warianty pamięciowe ani czy pojawi się wersja z obsługą rysika.

Obecnie nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, ale przecieki sugerują, że oba modele mogą zostać zaprezentowane jeszcze przed końcem 2025 roku.