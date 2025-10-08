Nowa marka TV w Polsce. 16 modeli do wyboru, już od 2299 złotych

Polacy już wcześniej nie mogli narzekać na wybór telewizorów, ale ten właśnie stał się jeszcze szerszy. Na naszym rynku zadebiutowała nowa marka TV, w której ofercie znajdują się zarówno niedrogie modele dla osób o niewielkich wymaganiach, jak i wypasione urządzenia pełne najnowszych technologii.
Telewizory Haier debiutują na polskim rynku. Na co można liczyć?
Haier to marka, którą możesz kojarzyć, bo od ponad dekady oferuje w Polsce sprzęt AGD, taki jak lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki czy okapy. Do tej pory jednak nie wprowadzała do sprzedaży w naszym kraju telewizorów. Teraz to się zmienia i już na start proponuje klientom aż 16 różnych modeli.
Flagowy model Haier H65M95EUX został wyposażony w 65-calowy panel LCD z podświetleniem Mini LED i technologią kropek kwantowych (Quantum Dot) – w efekcie powinien oferować niezły kontrast i naturalne kolory. Telewizor obsługuje też HDR w formatach HDR10+ i Dolby Vision IQ, a pierwszorzędną dynamikę obrazu zapewnia częstotliwość odświeżania 144 Hz.
Tak szybkie odświeżanie, w połączeniu z niskim input lagiem i funkcją VRR (czyli dostosowywaniem odświeżania do szybkości animacji w grach), sprawia, że wydaje się on dobrym telewizorem do gier. Atutem jest też jasność sięgająca 2000 nitów, a 2.1-kanałowy system audio o mocy 60 W brzmi równie obiecująco. Wisienką na torcie jest system Google TV, a całość wieńczy minimalistyczna konstrukcja.
Haier H65M95EUX (65 cali)
Szukasz tańszego TV? Są też bardziej przystępne modele
Nieco niżej plasuje się seria M90EUX – również tworzą ją telewizory 4K z podświetleniem Mini LED, odświeżaniem 144 Hz i systemem Google TV. Oferują jednak nieco niższą jasność maksymalną (do 1300 nitów), głośniki zaś są mniej zaawansowane i mają trochę mniejszą moc (50 W). Nie mają też podwójnych tunerów HD.
Seria M90EUX nadal jednak wydaje się atrakcyjną propozycją dla typowego Kowalskiego, a jej niezaprzeczalnym plusem są wyraźnie niższe ceny:
- 55-calowy Haier H55M90EUX kosztuje 3699 złotych,
- 65-calowy Haier H65M90EUX kosztuje 4999 złotych,
- a 75-calowy Haier H76M90EUX kosztuje 6999 złotych.
Haier H55M90EUX (55 cali)
Na premierową rodzinę składają się także mniej wypasione telewizory kierowane do użytkowników o niższych wymaganiach. Reprezentują serie Q80FUX i S80FUX – w obu przypadkach mówimy o urządzeniach typu QLED, cechujących się rozdzielczością 4K i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Różnią się przede wszystkim głośnikami (w serii Q są nieco lepsze).
Całość zamyka seria Haier K85FUX, której grupą docelową są osoby o potrzebach, jakie można by określić mianem podstawowych. Reprezentują ją stosunkowo tanie telewizory 4K z tradycyjnymi matrycami LCD/LED o częstotliwości odświeżania 60 Hz. Nawet w ich przypadku można jednak oczekiwać niezłej jakości i szerokich możliwościach, dzięki kompletowi najważniejszych gniazd i systemowi Google TV. Ich ceny rozpoczynają się od 2299 złotych za model 55-calowy.
Haier H55K85FUX (55 cali)
Na tym nie koniec, bo już wkrótce w Polsce zadebiutują także telewizory Haier z serii C95EUX, wyposażone w panele OLED o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 144 Hz, a także zintegrowane soundbary Harman Kardon.