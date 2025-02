Polska stawia na e-usługi. Rząd wyda 200 milionów złotych

Od kilku lat polski rząd stawia na cyfryzację usług publicznych. Ten trend będzie kontynuowany także w 2025 roku, gdyż Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosił, że przeznaczy aż 200 milionów złotych na inwestycje dotyczące mObywatela, modułu „Twoja firma” oraz systemu „Odyseusz”.

Rząd dofinansuje e-usługi

W 2017 roku został wydany mObywatel, który pierwotnie był dostępny jedynie na smartfonach z Androidem. Dopiero po kilku miesiącach trafił na iOS, a po prawie 6 latach od debiutu doczekał się wersji 2.0. Aplikacja jest cały czas rozwijana i dostaje nowe funkcje ułatwiające życie milionom Polaków. Wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski, stwierdził, że rząd chce „inwestować w cyfryzację administracji publicznej, żeby ułatwić korzystanie z usług i prowadzenie działalności gospodarczej”.

Dzięki pieniądzom z budżetu Unii Europejskiej, a dokładniej z Krajowego Planu Odbudowy, dofinansowane zostaną mObywatel, moduł „Twoja firma” oraz system „Odyseusz”. Do podziału pomiędzy te trzy rzeczy jest aż 200 milionów złotych, co jest całkiem pokaźną sumą. Rozbudowany ma zostać m.in. ekosystem aplikacji mObywatel, w tym implementacja zaawansowanego portfela tożsamości cyfrowej, a także obsługa większej liczby dokumentów elektronicznych.

Moduł Twoja firma i Odyseusz

Dwa pozostałe projekty, które również dostaną zastrzyk gotówki, to moduł „Twoja firma” oraz system Odyseusz. Za pierwszym z nich stoi głównie Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Moduł będzie zaimplementowany do mObywatela, a dzięki niemu przedsiębiorcy będą mogli sprawniej zarządzać swoimi firmami. Planowane funkcje to chociażby otrzymywanie powiadomień, automatyzacja procesów administracyjnych czy obniżenie kosztów obsługi działalności.

Z kolei system podróży Odyseusz jest nadzorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt ma być zintegrowany z aplikacją „Polak za granicą” i portalem „Informacje dla podróżujących”. W nowej wersji aplikacja Odyseusza ma zapewniać dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu, a także zapewniać kontakt z konsulatem i rejestrację podróży.

Na system Odyseusz przeznaczony zostanie budżet w wysokości 5,8 miliona złotych, mObywatel otrzyma wsparcie w wysokości 192 milionów złotych, a moduł Twoja firma – ponad 1,9 miliona złotych.