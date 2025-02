Helikopter w ogniu za darmo! Dodatek do Delta Force już dostępny

TiMi Group Studio i Team Jade nie zwalniają tempa. W grudniu ubiegłego roku wypuścili Delta Force, a już teraz oddali w ręce graczy pierwszy, duży dodatek w postaci kampanii fabularnej. Ta jest opracowana na podstawie kultowego filmu Helikopter w ogniu i możecie w nią zagrać za darmo!

Dodatek do Delta Force

Pod koniec ubiegłego roku twórcy Delta Force ogłosili, że dodadzą do gry kampanię fabularną. Ma to na celu uratowanie gry, która nie cieszy się zbyt dobrymi opiniami. Obecnie ma zaledwie 68% pozytywnych opinii na Steam, co daje jej „mieszaną” ocenę, nawet nie 7/10. Ja po zagraniu kilku godzin mogę powiedzieć, że tryb multiplayer jest absolutnie tragiczny, a fizyka, pomimo zastosowania Unreal Engine 4, jest wręcz fatalna i bardzo daleko temu do dobrego FPS. Trudno było czerpać mi frajdę z grania w multi Delta Force, gdy wszystko było ociężałe i drewniane, a feeling strzelania bardzo słaby.

Średnia graczy z ostatnich 30 dni według steamcharst to zaledwie 67 tys., więc jest to dość przeciętny wynik. Twórcy chcą ratować grę, a że już od wielu miesięcy przygotowywali dodatek fabularny, teraz zdecydowali się go wypuścić za darmo. Co ciekawe, może on być znacznie lepszy niż tryb multiplayer, bo został opracowany na silniku Unreal Engine 5.

Dodatek fabularny miał być pierwotnie płatny, ale wydawca zdecydował się go udostępnić całkowicie za darmo. Tryb ma być „hołdem” dla legendarnego filmu Helikopter w ogniu, wyreżyserowanego przez Ridleya Scotta. Na zaprezentowanym wyżej materiale wygląda to znacznie lepiej niż w przypadku trybu multiplayer. Pozostaje mieć nadzieję, że im dalej w las, tym lepiej, animacje nie będą drewniane, a fizyka strzelania w miarę będzie oddawać realizm.

Helikopter w ogniu za darmo

Kampanijny tryb dodany do Delta Force opiera się zarówno na kultowym filmie, jak i na grze Delta Force: Black Hawk Down, wydanej w 2003 roku. Tym razem wcielamy się w żołnierza jednostki 120 Delta i wykonujemy misje w Somalii. Kampanię można ograć solo, ale zaleca się grać w kooperacji w składach czteroosobowych. Twórcy oddali w ręce graczy dość sporo broni oraz wyposażenia taktycznego, a także kilka ciekawych misji i zwrotów akcji, niczym w filmie.

Łącznie dostępnych jest 7 różnorodnych zadań, których przejście powinno Wam zająć około 7 godzin. Poziom trudności jest wysoki, za co należy się twórcom ogromny plus, bo jest to większe i zapewne ciekawsze wyzwanie niż np. kampanie w poprzednich częściach Call of Duty. Tryb fabularny możecie pobrać bezpośrednio z menu gry, a minimalne wymagania sprzętowe dla niego prezentują się tak:

system operacyjny: Windows 10,

procesor: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x,

pamięć: 16 GB RAM,

grafika: Nvidia Geforce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580,

pamięć masowa: minimum 28 GB dostępnego miejsca.

Z kolei zalecane wymagania to:

system operacyjny: Windows 10,

procesor: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500,

pamięć: 16 GB RAM,

grafika: Nvidia Geforce GTX 3060 / AMD RX5700 XT / Intel Arc A770,

pamięć masowa: minimum 28 GB dostępnego miejsca.

Grę można pobrać ze Steam lub Epic Games Store, a film Helikopter w ogniu obejrzycie na platformie Max (dla abonentów) lub wypożyczycie albo kupicie na Prime Video (za, odpowiednio: 9,99 złotych lub 29,99 złotych).