Samsung ujawnił, co muszą przejść jego lodówki i pralki, zanim trafią do sprzedaży

Urządzenia mobilne, sprzęty gospodarstwa domowego czy samochody – każde z nich musi być poddawane rygorystycznym testom, zanim trafi w ręce klientów. Jedną z firm, która przywiązuje dużą wagę do sprawdzenia swoich produktów, jest Samsung – szczególnie że przedsiębiorstwo często oferuje wieloletnią gwarancję, sięgającą nawet 20 lat. Jak testowane są urządzenia AGD przed opuszczeniem fabryki?

Tak Samsung sprawdza wytrzymałość swoich lodówek

Koreańska marka co jakiś czas chwali się, w jaki sposób testuje swoje smartfony, np. składanego Samsung Galaxy Fold, ale sprawdza nie tylko urządzenia mobilne – tym razem na tapet wzięła AGD. Lodówka, jako najczęściej używany sprzęt w kuchni, zostaje poddana m.in. testowi Door Slam. Polega on na zamykaniu i otwieraniu drzwi lodówki dziesiątki tysięcy razy – wszystko po to, aby ocenić wytrzymałość zawiasów. Specjaliści nie tylko przypatrują się ewentualnym zmianom w ich budowie, ale także nasłuchują nietypowych dźwięków oraz oceniają płynność działania.

Samsung lodówki sprawdza też pod kątem prawidłowej wydajności. W ramach testu utrzymania temperatury producent monitoruje granice możliwości sprzętu, odzwierciedlając warunki w zależności od sezonowych warunków pogodowych. Koreańska marka kontroluje też, czy urządzenia równomiernie chłodzą każdą z komór i półek, aby zagwarantować stałą temperaturę wewnętrzną, co wpływa na zachowanie świeżości produktów spożywczych.

Test otwierania i zamykania drzwi lodówki (po lewej) i test ochrony pralek przed wodą (po prawej) | źródło: Samsung

Jak przebiegają testy pralek w fabryce Samsunga?

Pralki są lokowane w różnych miejscach domu – często zdarza się, że jest to łazienka czy piwnica, gdzie wilgotność może być nieco wyższa, a temperatura niższa, w porównaniu do innych pomieszczeń. Dlatego też Samsung sprawdza, czy pralki są odporne na skrajne temperatury.

Urządzenia te testowane są również pod względem odporności na przecieki – bęben jest wypełniany wodą, a pralka umieszczana jest w pochylonej pozycji i kontrolowana przez dobę. Samsung monitoruje też, czy woda w wilgotnych warunkach przenika do podzespołów elektrycznych lub dochodzi do kondensacji – aby to sprawdzić, pralki umieszczane są pod natryskiem wody z dyszy wysokociśnieniowych.

Koreański producent monitoruje także żywotność elektrycznych płyt grzewczych. W ramach testu urządzenia te są wielokrotnie podgrzewane i chłodzone. Z kolei w zmywarkach sprawdzane są kosze (wraz z szynami i rolkami), które zostają celowo przeciążone, a następnie wsuwane i wysuwane dziesiątki tysięcy razy.