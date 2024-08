Telefon odbierzesz… lodówką. Samsung ma nowe pomysły dla smart AGD

Koreański producent inteligentnych urządzeń AGD zapowiada aktualizacje. Największa ma objąć lodówki z ekranami Family Hub. Kilka nowych funkcji może w przyszłości ułatwić życie domowników.

Odbieranie połączeń i szybkie udostępnianie plików… w lodówce

Inteligentne urządzenia to już nie tylko telewizory, głośniki czy oświetlenie. Żyjemy w czasach, gdy funkcje smart są już obecne w lodówkach, piekarnikach czy pralkach. Jedną z firm wiodących w tej dziedzinie jest Samsung. W tym przypadku urządzenia są połączone w ramach systemu SmartThings.

Koreańskie przedsiębiorstwo zapowiada aktualizacje, które mają nadejść do wybranych inteligentnych sprzętów AGD w ciągu najbliższych miesięcy. Nowości dotrą do użytkowników za pośrednictwem usługi Smart Forward. Co się zmieni?

Czterodrzwiowe lodówki z serii French Door, które wyposażone są w ekran dotykowy, w przyszłości obsłużą Quick Share (funkcję szybkiego udostępniania plików pomiędzy produktami Samsunga), automatyczne przełączanie na słuchawki Galaxy Buds oraz opcję Fridge Call. Ta ostatnia ma pozwolić na odbieranie i prowadzenie połączeń telefonicznych bezpośrednio z poziomu panelu lodówki za pomocą głośnika i mikrofonu. Co ciekawe, funkcje te mają trafić nie tylko do najnowszych modeli, ale nawet do tych produkowanych od 2017 roku.

Funkcja pilota zdalnego sterowania Quick Remote, obsługiwana przez smartfony Galaxy z Androidem 1.8.21 i wyższym, zostanie rozszerzona na lodówki produkowane od 2023 roku.

Więcej pomysłów Samsunga dla smart AGD

Koreański producent inteligentnych urządzeń ma zamiar także ulepszyć asystenta głosowego Bixby. Pomocnik ma rozumieć polecenia, działać bardziej intuicyjnie oraz zapamiętywać ostatnio przeprowadzoną rozmowę.

Odświeżony asystent ma na początek trafić do pięciu produktów, które trafiły na rynek w 2024 roku. Będą to Bespoke 4-Door Refrigerator z Family Hubem, Bespoke AI Laundry Combo, Bespoke Slide-in Range, Bespoke Jet Bot Combo AI oraz Bespoke AI WindFree Gallery oraz Freestanding Air Conditioner (sprzedawany tylko w Korei).

Jak wynika z zapowiedzi Samsunga, starsze modele lodówek otrzymają aktualizację dotyczącą funkcji bezpieczeństwa oraz oszczędności energii. Odświeżone opcje mają dotrzeć do urządzeń AGD produkowanych od 2021 roku. W przypadku przerw w dostawie prądu i odnotowaniu zbyt wysokiej temperatury wewnątrz lodówek po powrocie zasilania, system prześle powiadomienie na temat potencjalnego zagrożenia świeżości przechowywanych produktów.

Nowe możliwości inteligentnych sprzętów domowych zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie w dniach od 6 do 10 września. Zapowiadane funkcje mogą różnić się w zależności od regionu.