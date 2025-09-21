Znamy europejskie ceny Xiaomi 15T. Czego się spodziewać?

Do sieci trafiły szczegółowe informacje na temat europejskich cen urządzeń Xiaomi, których premiera odbędzie się już za kilka dni. Oprócz smartfonów z serii Xiaomi 15T, firma planuje wprowadzić na Stary Kontynent także nowe tablety, zegarek, słuchawki, kamerę oraz robota sprzątającego.

Znamy ceny Xiaomi 15T

Najważniejszą nowością podczas środowej premiery będą bez wątpienia smartfony z serii Xiaomi 15T. Według informacji przekazanych przez Sudhanshu Ambhore, podstawowy model z konfiguracją 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej zostanie wyceniony na 649 euro (~2770 złotych), natomiast wariant Xiaomi 15T Pro w tej samej konfiguracji pamięci kosztować będzie 799 euro (~3410 złotych).

Na rynek trafi także tablet Redmi Pad 2 Pro w wersji 6 GB + 128 GB za 349 euro (~1500 złotych). Oprócz tego Xiaomi przygotowuje do premiery całą gamę akcesoriów. Nowy zegarek Xiaomi Watch S4 w wersji 41 mm ma być wyceniony -w zależności od paska – na 149 euro (~640 złotych), 169 euro (~730 złotych) lub 219 euro (~940 złotych).

Kolejną nowością będą słuchawki douszne Xiaomi OpenWear Stereo Pro za 149 euro (~600 złotych). W segmencie Smart Home pojawi się kamera Xiaomi Smart Camera C701 w cenie 60 euro (~250 złotych) oraz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro za 899 euro (~3840 złotych).

Nowe tablety Xiaomi nadchodzą. Jakie będą Pad 8 Pro i Redmi Pad 2 Pro?

Według przedpremierowych informacji, Xiaomi Pad 8 Pro zostane wyposażony w 11,2-calowy ekran LCD, a za jego wydajność odpowiadać ma Snapdragon 8 Elite. Baza Geekbench wskazuje na obecność 16 GB pamięci RAM oraz systemu Android 16 z HyperOS 3. Wyniki testów syntetycznych, odpowiednio 2831 punktów w single-core i 9260 w multi-core, potwierdzają, że będzie to sprzęt o wydajności porównywalnej z flagowymi smartfonami.

Xiaomi Pad 8 Pro (25091RP04C) will be powered by Qualcomm’s Snapdragon 8 Elite.



Specifications

🔳 Snapdragon 8 Elite SoC

🎮 Adreno 830 GPU

🍭 Android 16

16GB RAM#XiaomiPad8Pro pic.twitter.com/RqzqHTxsm0 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 12, 2025

Pad 8 Pro będzie miał baterię z obsługą szybkiego ładowania 67 W, a Xiaomi planuje również dodatkowe akcesoria. Do tabletu będzie można dokupić nową klawiaturę i rysik, a samą pracę ma ułatwić zestaw narzędzi, takich jak tryb podziału ekranu, przeglądarka w wersji PC czy wsparcie dla typowo biurowych. Wyraźnie widać, że producent stawia na zwiększenie możliwości tabletu jako alternatywy dla laptopa.

Z kolei Redmi Pad 2 Pro zostanie wyposażony w 12,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz, co wyróżnia go na tle konkurencji w tym segmencie. Redmi Pad 2 Pro otrzyma procesor Snapdragon 7s Gen 4, wspierany przez 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia kartami microSD.

źródło: EqualLeaks

Energię dostarczy akumulator o pojemności 12000 mAh z ładowaniem przewodowym o mocy 33 W, a dodatkowo pojawi się funkcja zwrotnego ładowania 27 W, pozwalająca wykorzystać tablet jako źródło energii dla innych urządzeń.

Na wyposażeniu znajdą się także dwa aparaty 8 Mpix (z przodu i z tyłu), cztery głośniki z obsługą Dolby Atmos i złącze 3,5 mm. Urządzenie ma trafić na rynek w kolorze Graphite Gray, a jego waga wyniesie 890 g.

