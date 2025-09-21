Google pierwszy raz od lat decyduje się na taką zmianę

Ekran główny Google TV od dawna wyglądał niemal identycznie. Teraz jednak firma zaczęła testować jego odświeżoną wersję, wprowadzając zmiany w nawigacji, które mogą wkrótce trafić do wszystkich użytkowników.

Co nowego w Google TV?

Google TV od swojego debiutu w 2020 roku nie doczekało się większych modyfikacji. Ostatnia zauważalna poprawka miała miejsce na początku 2024 roku, gdy wprowadzono okrągłe ikony. Teraz użytkownicy zaczynają dostrzegać, że na ekranach ich telewizorów pojawia się pierwsze od lat poważniejsze odświeżenie.

Zmiany dotyczą głównie górnego paska nawigacyjnego. Zakładka „Library” została usunięta, a „For You” zmieniła nazwę na prostsze „Home”. Obok znalazły się „Live” i „Apps”, które teraz widoczne są w formie przycisków umieszczonych w charakterystycznym, zaokrąglonym polu, wraz z ikoną wyszukiwania.

źródło: 9to5google

Kolejne poprawki dotyczą dostępu do ustawień. W nowym układzie przyciski odpowiedzialne za konfigurację oraz wygaszacz ekranu przeniesiono do osobnego pola. To jednak nie koniec, profil użytkownika po lewej stronie ekranu zyskał rozwijane menu, w którym znajdują się teraz dodatkowe opcje: Watchlist, Library, Your services oraz Content preferences. Wcześniej dwie ostatnie funkcje dostępne były wyłącznie w ustawieniach w sekcji Accounts & Profiles, co sprawiało, że część użytkowników nawet nie zdawała sobie sprawy z ich istnienia.

Choć nie jest to rewolucja, nowy układ nadaje interfejsowi większej przejrzystości i eliminuje niepotrzebne przechodzenie do ustawień.

Testowana aktualizacja pojawiła się jako zmiana po stronie serwera, na bazie wersji Google TV Home v1.0.806977084, co sugeruje, że Google sprawdza ją na ograniczonej grupie użytkowników przed ewentualnym szerokim wdrożeniem.

To pierwsze tak duże odświeżenie od pięciu lat

Portal 9to5google zwraca uwagę, że choć modyfikacje nie są drastyczne, mają duże znaczenie z perspektywy codziennego korzystania z Google TV. Od pięciu lat interfejs pozostawał niemal nietknięty, co powodowało, że platforma zaczynała sprawiać wrażenie przestarzałej.

Na razie nie ma informacji, kiedy redesign zostanie oficjalnie udostępniony wszystkim użytkownikom. Dotychczas pojawiło się niewiele zgłoszeń o jego dostępności, co potwierdza, że Google prowadzi testy na ograniczoną skalę. Jeśli jednak nowy układ zostanie pozytywnie przyjęty, można spodziewać się, że w najbliższych miesiącach trafi do globalnej wersji systemu.