Samsung dorzuca smartwatche w prezencie. Co to za promocja?

Planujesz zakup smartfona lub tabletu? Teraz może być na to dobry moment, bo Samsung dorzuca do zestawu jeszcze smartwatch. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć taki prezent? Warunki nie są szczególnie skomplikowane – zresztą już wyjaśniamy…

Co zrobić, by zgarnąć smartwatch Galaxy Watch 6 LTE za darmo?

Aby skorzystać z promocji, musisz przede wszystkim kupić smartfon Galaxy S24 Ultra lub Galaxy S23 albo tablet z rodziny Galaxy Tab S9 u jednego z oficjalnych dystrybutorów: w sklepie partnerskim lub u operatora komórkowego. Masz na to czas od 29 lipca do 11 sierpnia. Tydzień później mija termin aktywacji urządzenia poprzez jego uruchomienie na terytorium Polski – a to kolejny warunek konieczny.

Wreszcie, do 25 sierpnia, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members i dołączyć do niego dowód zakupu. Jeśli weryfikacja się powiedzie, to w ciągu 30 dni paczka ze smartwatchem Galaxy Watch 6 LTE zostanie do Ciebie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Jest więc trochę czasu, niemniej jeśli interesuje Cię ta oferta, to nie warto zwlekać. Istnieje bowiem ograniczenie do 3244 egzemplarzy. O przyznawaniu prezentów decyduje zaś kolejność zgłoszeń.

Promocja trwa. Gdzie kupić smartfon lub tablet, aby móc z niej skorzystać?

Tak jak już wspomniałem, zakupu należy dokonać u jednego z oficjalnych dystrybutorów. Poniżej znajdziesz odnośniki do poszczególnych produktów z ich oferty:

Z promocji możesz także skorzystać w sklepach stacjonarnych i fizycznych punktach operatorskich, a gdyby coś jeszcze było dla Ciebie niejasne, to tutaj znajdziesz regulamin (w formacie PDF).

