Samsung zrobi krok do przodu, ale i tak zostanie w tyle

Czy Samsunga można nazwać liderem? I tak, i nie – w zależności od tego, z jakiej perspektywy spojrzymy. Pod tym względem zostaje jednak daleko w tyle za konkurencją, choć wkrótce minimalnie się do niej w końcu przybliży.

Samsung coraz bliżej konkurencji, ale wciąż daleko

Elektroniczny gigant z Korei Południowej (w ujęciu globalnym) jest liderem zarówno w segmencie klasycznych, jak i składanych smartfonów. Mimo to w niektórych obszarach musi gonić konkurencję, gdyż został daleko w tyle za nią. Koreańczycy chcą nadrobić dystans, jednak krok naprzód będzie za mały, aby być krok przed rywalami.

Już od wielu miesięcy mówi się, że firma przygotowuje smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, który może zadebiutować na rynku też jako Galaxy Z Fold 6 Ultra. W Chinach na pewno natomiast będzie sprzedawany jako Samsung W25. Ma on cechować się mniejszą grubością niż zaprezentowany oficjalnie 10 lipca 2024 roku Galaxy Z Fold 6, który po rozłożeniu ma 5,6 mm grubości, a po złożeniu 12,1 mm.

Galaxy Z Fold 6 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Według informacji, opublikowanych przez The Elec, smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim po złożeniu będzie miał od 11 do 11,5 mm grubości. To mniej niż wynosi grubość Galaxy Z Fold 6, ale wciąż więcej niż grubość zaprezentowanych niedawno składaków chińskich producentów.

Złożony Honor Magic V3 ma bowiem od 9,2 do 9,3 mm grubości (w zależności od wersji), a Xiaomi Mix Fold 4 niewiele więcej, bo 9,47 mm. Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim będzie zatem zauważalnie grubszy, i to pomimo faktu, że Koreańczycy usunęli warstwę, zapewniającą wsparcie dla obsługi rysikiem, aby zmniejszyć grubość.

Warto tutaj przypomnieć, że model Honor Magic V2 zapewnia wsparcie dla obsługi rysikiem, a mimo to ma tylko około 10 mm grubości po złożeniu. Koreańczycy wyraźnie zatem są technologicznie w tyle za Chińczykami, pomimo tego, że to oni jako pierwsi weszli w ten segment.

Co zaoferuje smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim?

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim będzie nie tylko chudszy niż Galaxy Z Fold 6, ale też większy, ponieważ w jego wnętrzu znajdzie się 8-calowy ekran (zamiast 7,6-calowego), a na zewnątrz 6,5-calowy (a nie 6,3-calowy).

Spodziewamy się, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim zadebiutuje w październiku 2024 roku i będzie dostępny wyłącznie w Korei Południowej i Chinach (pod wspomnianą już wyżej nazwą). Może to być „preludium” do kolejnej generacji, ponieważ Koreańczycy chcą, aby Galaxy Z Fold 7 miał już mniej niż 10 mm grubości.