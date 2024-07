Max z funkcją SharePlay. Jak oglądać filmy ze znajomymi na odległość?

Lubisz oglądać treści ze znajomymi lub rodziną, ale nie macie możliwości się spotkać? Nic straconego, ponieważ funkcja wspólnego oglądania SharePlay dołącza właśnie do usług platformy Max. W jaki sposób z niej skorzystać i gdzie jest haczyk?

Funkcja SharePlay w rękach subskrybentów Maxa

SharePlay to usługa dedykowana posiadaczom urządzeń marki Apple, która pozwala na wspólne oglądanie, słuchanie lub granie. W praktyce funkcja ta pozwala na strumieniowe przesyłanie wybranych treści podczas połączeń z rodziną czy znajomymi za pomocą aplikacji FaceTime. Filmy, seriale i inne wybrane przez dane grono tytuły są zsynchronizowane i odtwarzane u wszystkich członków grupy jednocześnie.

Z SharePlay na platformie Max, która została udostępniona w Polsce w czerwcu 2024 roku, mogli korzystać już amerykańscy subskrybenci, a teraz funkcja ta zostaje rozpowszechniona globalnie. Jest jednak dość spory haczyk – aby korzystać z tej usługi, wszyscy uczestnicy muszą posiadać jeden z dwóch planów bez reklam, czyli subskrybować pakiet Standardowy lub Premium. W pakiecie Podstawowym opcja SharePlay nie będzie dostępna.

Członkowie grupy potrzebują też aplikacji Max z profilem dla dorosłych. Każda osoba może indywidualnie dostosować głośność, napisy lub podpisy oraz sterować odtwarzaniem – zatrzymywać lub przewijać treść. W kwestii wymagań sprzętowych – konieczne jest posiadanie iPhone’a lub iPada obsługującego system iOS 15.1 lub nowsze wersje. Z usługi mogą korzystać osoby znajdujące się w dowolnym kraju. Może zdarzyć się, że w niektórych regionach nie będą dostępne dane treści – wtedy uczestnik grupy zobaczy komunikat Zawartość niedostępna i do wspólnego oglądania konieczne będzie wybranie innego tytułu.

Jak skorzystać z funkcji SharPlay na platformie Max?

Aby skorzystać z funkcji SharePlay na platformie Max, należy otworzyć aplikację streamingową na iPhonie lub iPadzie oraz znaleźć tytuł do wspólnego oglądania. Gdy już zdecydujemy się na konkretny film, serial czy program, otwieramy szczegóły i wybieramy ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką skierowaną do góry), a następnie funkcję SharePlay.

W następnym kroku dodajemy kontakty, z którymi chcemy oglądać dane treści. Uczestników możemy zaprosić za pomocą Wiadomości – osoby otrzymają wiadomość z zaproszeniem do SharePlay w Max lub poprzez FaceTime – w tym przypadku zostanie nawiązane połączenie z wybranymi kontaktami. Ostatnim zadaniem jest już tylko kliknięcie Oglądaj teraz.

Z kolei osoby, które otrzymały zaproszenie do wspólnego oglądania poprzez Wiadomości, muszą kliknąć na dany tytuł znajdujący się w górnej części wątku, a później wybrać Otwórz. Takie działanie spowoduje przejście do aplikacji Max oraz odtworzenie treści wybranej przez autora zaproszenia – zostanie ona zsynchronizowana u wszystkich uczestników grupy. W przypadku połączenia FaceTime wystarczy kliknąć opcję Otwórz oraz Dołącz do SharePlay.

Z funkcji można także skorzystać na Apple TV – w tym celu należy rozpocząć połączenie FaceTime lub przekazać je z urządzenia mobilnego, a następnie przejść do narzędzi, wybrać SharePlay oraz aplikację streamingową.