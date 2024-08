Fajna promocja: kupujesz tablet Samsunga i do tego dostajesz praktyczny prezent

Marka Samsung rusza z nową promocją. Przy zakupie wybranego tabletu spośród modeli Galaxy Tab S9 klient może otrzymać gratisowy gadżet. Co można zdobyć i w jaki sposób?

Tablety z serii Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 to seria tabletów wprowadzonych w lipcu zeszłego roku. Wyszczególniono w niej modele Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra w konfiguracji z łącznością 5G i Wi-Fi.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Sercem urządzeń jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ich ekran wykonano w technologii Dynamic AMOLED 2X, z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz pokryciem palety barw DCI-P3 w 120%.

Model Galaxy Tab S9 to wersja o przekątnej 11 cali, obsługująca rozdzielczość 2560 na 1600 pikseli. Sprzęt ten jest teraz dostępny w promocji – przyszły użytkownik wraz z urządzeniem może otrzymać praktyczny prezent. Jak zdobyć dodatkowy gratis?

Akcja promocyjna marki Samsung

Marka Samsung ogłosiła promocję, w ramach której przy zakupie modelu Galaxy Tab S9 można zyskać etui Book Cover z klawiaturą. Trzeba się jednak bardzo pospieszyć, bo liczba tychże nagród została ograniczona zaledwie do 300. O otrzymaniu prezentu decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń. Akcja trwa od 26 sierpnia do 15 września br.

Aby skorzystać z promocji należy zakupić wybraną wersję tabletu, a następnie aktywować urządzenie przed 22 września br. – uruchomić je na terenie Polski, połączyć z siecią oraz zaakceptować warunku EULA. Następnym krokiem jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members i przejście przez promocyjny baner do formularza zgłoszeniowego. Należy go wypełnić do 29 września br., konieczne będzie też załączenie dowodu zakupu. Jeśli wszystkie kroki zostaną wykonane prawidłowo, a pula etui nie będzie jeszcze wyczerpana, prezent zostanie przesłany na adres podany w formularzu.

Z promocji można skorzystać w sklepie producenta oraz u wybranych partnerów handlowych. Ceny modeli uczestniczących w promocji prezentują się następująco:

Pełna lista partnerów oraz szczegółowe zasady promocji dostępne są w regulaminie.

