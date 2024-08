Lamax ma nowe głośniki imprezowe. Grają, świecą – czego więcej trzeba?

Marka Lamax wprowadziła dwa nowe głośniki, które sprawdzą się na imprezach i przyjęciach. Jakie parametry oferują, gdzie je kupić i ile trzeba za nie zapłacić?

Nowe produkty audio już dostępne

Lamax to firma specjalizująca się przede wszystkim w kamerach sportowych, rejestratorach czy aparatach cyfrowych. Wśród produktów znajdziemy też urządzenia audio, takie jak głośniki czy niedrogie słuchawki, inteligentną elektronikę, skutery elektryczne, a nawet aparat dla dzieci. Teraz marka prezentuje dwa nowe urządzenia idealne na imprezę – PartyGo 1 Play oraz PartyKing 1 Max.

Obie propozycje korzystają z technologii Bluetooth 5.3, co zapewnia wygodne i bezproblemowe parowanie z urządzeniami mobilnymi. Wyposażono je w wydajną baterię, która pozwala na słuchanie muzyki nawet przez 15 godzin na jednym ładowaniu. Co jeszcze oferują nowe modele?

Specyfikacja nowych głośników imprezowych

PartyKing 1 Max to odporny na zachlapania głośnik o klasie IPX4. Osiąga wysokość 65 centymetrów. Urządzenie składa się z głośników dwudrożnych i korzysta z technologii BeatBass, która pozwala dostosować bas, poziom głośności czy treble do upodobań imprezowiczów. Jego maksymalna wydajność wynosi do 200 W.

PartyKing 1 Max (źródło: Lamax)

Model PartyKing 1 Max wyposażono w kolorowe oświetlenie LED-owe i mikrofon bezprzewodowy. Został też zintegrowany z radiem FM. Źródłem dźwięków mogą być nie tylko nagrania przesyłane za pomocą łączności Bluetooth czy z radia, ale również odtwarzane z karty microSD, USB lub AUX. Możliwe jest także podłączenie instrumentów.

Drugim modelem zaprezentowanym przez Lamax jest PartyGo 1 Play. Głośnik ten jest wersją nieco bardziej kompaktową zwieńczoną wygodną rączką. Przenośne urządzenie obsługuje moc 50 W i również otrzymało dostęp do technologii BeatBass. Gadżet wyposażono w LED-owy panel operujący trzema trybami podświetlania.

PartyGo 1 Play (źródło: Lamax)

Treści można przesyłać poprzez kartę SD, port USB lub AUX, a dzięki złączu USB-A, sprawdzi się też jako powerbank. Głośnik umożliwia także prowadzenie rozmów czy wydawanie komend do Asystenta Google i Siri. Przyszły użytkownik w zestawie dostanie również mikrofon.

Cena i dostępność

Cena modelu PartyKing 1 Max wynosi około 1040-1130 złotych i można kupić go na stronie producenta lub w sklepie Kytary. Z kolei PartyGo 1 Play związany jest z ceną około 360-385 złotych. Zamówić można go przez stronę producenta lub platformę Morele (ten odnośnik to link afiliacyjny, klikając w niego wspomagasz naszą działalność – dziękujemy!).