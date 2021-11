Dopiero co DDR5 miało swoją premierę, a Samsung już pracuje nad DDR6. To będą bardzo szybkie pamięci

Jakiś czas temu, bo z premierą 12. generacji procesorów Intela, na rynek weszły płyty główne oparte na chipsecie Z690, wspierające moduły piątej generacji. Jak się okazuje, użytkownicy jeszcze nie zdążyli się do nich przyzwyczaić, a Samsung pracuje już nad kolejnym standardem pamięci, czyli DDR6. Co więcej, w planach także są nowe kości GDDR7, dedykowane dla najszybszych kart graficznych.

Samsung pracuje nad pamięciami DDR6, które będą cechowały się naprawdę wysokimi transferami

Obecny standard DDR5 jest na rynku całkowitą nowością, a Intel i producenci płyt głównych nie porzucają całkowicie poprzedniej generacji DDR4, która okazuje się wciąż wydajna i opłacalna.

Nie zmieni się to podobnie w kolejnym roku, bowiem nadchodząca 13. generacja układów Intel Raptor Lake, podobnie jak obecna, będzie wspierała jednocześnie DDR4 oraz DDR5. Płyty z chipsetem Z690 będą kompatybilne, a więc pod tym względem nie musimy się martwić.

Pierwsze procesory, które będą obsługiwały jedynie kontroler DDR5, to Meteor Lake (14. gen). Nadchodząca generacja DDR6 to na pewno jeszcze kwestia kilku lat, jednak już teraz mamy pierwsze informacje na ich temat. Samsung twierdzi, że kości szóstej generacji będą cechowały się transferami na poziomie 12800 Mb/s, dublując standard JEDEC DDR5-6400. Podkręcone DDR6 mają oferować nawet 17000 Mb/s (MT/s), co jest naprawdę imponującym wynikiem.

Ponadto, szósta generacja pamięci operacyjnej ma wyróżniać się 4 kanałami na moduł (DDR5 ma dwa 32-bitowe), przez co transfery danych powinny być jeszcze lepsze.

Karty graficzne będą wyposażane w pamięci GDDR7 oraz GDDR6+

Obecnie do flagowych kart graficznych trafia poprawiony standard GDDR6X, który zapewnia maksymalnie 21 Gb/s przepustowości. Wcześniej w historii tego typu półprzewodników nie pojawił się moduł z dopiskiem „+”, ale – jak się okazuje – producenci (w tym Samsung) przygotowują kości GDDR6+, osiągające nawet do 24 Gb/s. Kości już niedługo mają trafić do produkcji w 10-nm procesie litograficznym Samsunga.

Ponadto, koreański producent ma pracować nad pamięciami następnej generacji – GDDR7, na których temat niestety nie mamy zbyt wiele informacji. Jak na razie wiemy, że będą zapewniały przepustowość na poziomie 32 Gb/s, jednak nie jesteśmy pewni, kiedy trafią do kart graficznych – najpewniej za dwie generacje.